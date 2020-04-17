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İnfaz yasası üç suçta cezaları artırdı

Cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesine yönelik yasayla, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) dört maddesine kasten yaralama, tefecilik ve suç örgütü kurmada cezaları artıran yeni hükümler eklendi.

17.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 17.04.2020 11:04
İnfaz yasası üç suçta cezaları artırdı
Cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesine yönelik yasayla, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) dört maddesine kasten yaralama, tefecilik ve suç örgütü kurmada cezaları artıran yeni hükümler eklendi.
Yasayla TCK'nin kasten yaralama suçunu içeren 86. maddesinde değişiklik yapıldı.
Bu maddenin suçun nitelikli hallerini belirleyen üçüncü fıkrasına kasten yaralamanın "canavarca his" ile işlenmesi halinde cezanın bir kat artırılmasına yönelik hüküm eklendi. Böylece, kasten öldürmede olduğu gibi kasten yaralama suçunda da "canavarca his" nitelikli haller arasına dahil edildi.
Öte yandan kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmesinde verilecek cezanın artırım oranını düzenleyen 87/4. maddesinde de değişiklik yapıldı. Bu kapsamda da nitelikli kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmesi halinde cezanın 16 yıl olan üst sınırı 18'e çıkarıldı.
Suç örgütü cezası
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunu kapsayan TCK'nin 220. maddesinde de cezalar artırıldı. Suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara ve yönetenlere verilen cezanın altı sınırı 2 yıldan 4 yıla, üst sınırı ise 6 yıldan 8 yıla çıkarıldı. Bu örgütlere üye olanlara hükmedilecek cezanın bir yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla yükseltildi.
Tefecilik suçunu düzenleyen TCK'nin 241. maddesindeki değişikliklerle de bu suçun cezasının 5 yıl hapis olan üst sınırı 6 yıla çıkarıldı.
Ayrıca maddeye eklenen fıkrayla örgütlü tefecilik nitelikli haller arasına girdi. Suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın bir kat artırılması öngörüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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