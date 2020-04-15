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İnfaz yasasından yararlananlar cezaevinden tahliye oluyor

İnfaz yasasından yararlananlar cezaevinden tahliye oluyor Düzce'de infaz düzenlemesinden faydalanan hükümlülerin tahliyesine başlandı.

15.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:19
İnfaz yasasından yararlananlar cezaevinden tahliye oluyor
DÜZCE - Düzce 'de infaz düzenlemesinden faydalanan hükümlülerin tahliyesine başlandı. Tahliye edilenler geniş güvenlik önlemi altında otobüslerle evlerine gönderildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce infaz yasasının kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Düzce'nin Çilimli ilçesinde bulunan T tipi Kapalı ve Açık cezaevinde tahliyeler başladı. Sabah saatlerinde polis ve jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi alarak cezaevi çevresini barikatlarla kapattı. Cezaevinde bulunun hükümlüler sağlık kontrollerinin ardından cezaevine gelen otobüslere bindirildi. Korona virüs salgını nedeniyle otobüslerin yarı kapasitesi dolacak şekilde hükümlüler belediye otobüslerine bindirilerek evlerine gönderildi. İnfaz yasasından yararlananlar cezaevinden tahliye oluyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce, Genel
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