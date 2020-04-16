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İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde

İnfaz yasasının gelmesinin ardından alkollü araç kullanarak yaptığı trafik kazasında 3 kişinin ölümüne neden olan ve 13 yıl hapsi mahkum edilen senarist Emrah Serbes'in 1 yıl 3 ay içerisinde cezaevinden tahliye olması gündeme geldi.

16.04.2020 13:07 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:13

İnfaz yasası olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin pazartesi gecesi TBMM Genel Kurulu'ndaki oylama sonucunda kabul edildi. Kanunun kabul edilmesinin ardından Mayıs sonuna kadar binlerce mahkumun tahliye olması bekleniyor. Yasayla 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes'in adı da konuşulmaya başlandı.

TAHLİYE OLMASI BEKLENİYOR

Yeni yasa ile birlikte aşırı alkollü araç kullanırken üç kişilik bir ailenin ölümüne sebep olan ve "bilinçli taksirle 3 kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezaevinde bulunan ve açık cezaevinde kalan yazar Emrah Serbes'in de, 1 yıl 3 ay içerisinde cezaevinden tahliye olması bekleniyor.

İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde

NE OLMUŞTU?

Emrah Serbes'in 22 Eylül'de İzmir-Aydın otoyolunda kullandığı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki otomobile arkadan çarpmış, kazada sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede olaydan 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.

İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes’in tahliye olması gündemde
Etiketler: Emrah Serbes, Af Yasası, Magazin
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Yorumlar (2)
ZİYAA:Cete liderinin tahliye oldugu bir yerde, bu da tahliye olur... Niye olmasin?
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...:Keşke ben ölseydim demişsinde alkollü araç kullanma arkadaşım taksi tut paran var senaristsin bir de Türkiyede nadir insanlardan.
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