Infinite Filmi

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Evan Michaels çok gerçekçi rüyalardan muzdarip bir adamdır. Geçmişteki iki yaşantısından anılarını rüyalarında gören Evan, günün birinde Cognomina isimli gizli bir örgütü keşfeder. Cognomina örgütü yüzyıllardır varlığını sürdüren çok gizli bir örgüttür ve yıllar boyunca reenkarne olarak dünyaya gelen kadın ve erkeklerden oluşmaktadır. Bu örgütün üyeleri zamanın değişimleri konusunda ajan olarak çalışmaktadır. Fakat çok güçlü bir düşman zamanın hassas dengelerini tehdit etmektedir. Dünyanın kaderini değiştirecek isim ise sayılamayacak kadar fazla hayat yaşayan ancak bunların birer rüya olduğunu zannettiği için şizofrenik hale gelen bir adam olacaktır.Antoine FuquaD. Eric Maikranz, John Lee Hancock, Ian ShorrMark Wahlberg, Wallis Day, Dylan O'Brien, Jason Mantzoukas, Rupert Friend, Sophie Cookson, Chiwetel Ejiofor, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Kae Alexander, Joana Ribeiro, Melissa NealBilim KurguInfiniteParamount Pictures2020ABDİngilizceUIP Türkiye07.08.2020