Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İnfodemi pandemiden hızlı yayılıyor

Bilgi kirliliğinden korunmak için moda söylemleri değil, bilimsel gerçekleri takip etmemiz gerektiğini vurgulayan MÜMSAD Genel Koordinatörü, Gıda Mühendisi Ebru Akdağ koronavirüs ve gıda ilişkisi üzerine merak edilenlere ışık tutuyor.

06.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:18
İnfodemi pandemiden hızlı yayılıyor

Bilgi kirliliği salgını da virüs kadar tehlikeli

Koronavirüs ile ilgili sosyal medya ve geleneksel medyada yer alan birçok yanlış, abartılmış, asılsız bilgiler, hurafeler ve komplo teorileri infodemiye yol açıyor. Bu da dikkatimizin esas risklerden farklı yöne çekilmesiyle esas salgının yönetimini zorlaştırıyor.

Dünyanın düzeninin hızla değiştiği bir döneme tanıklık ediyoruz diyen Akdağ , virüsle mücadelenin yanı sıra toplumda korku ve paniğe yol açan yanlış bilgi salgını infodemi ile de mücadele etmemiz gerektiğine dikkat çekiyor.

''Mucize gıdaların değil güvenilir gıdanın peşinde olmalıyız''

Aşırı ve asılsız bilgi veya haber salgınının, Koronavirüs salgını kadar toplum sağlığını tehdit ettiğine değinen Ebru Akdağ, sıklıkla duyduğumuz moda söylemlere kulağımızı tıkayarak bilimin gerçeklerini dinlememiz gerektiğinin altını çiziyor. Akdağ, sözlerine şöyle devam ediyor;

"Ekranlarda popüler isimlerin ne yiyip ne yemeyeceğimize yönelik talimatlar vermesine alışmıştık, ancak artık mucize gıdaların değil güvenilir gıdanın peşinde olmamız gerektiği konusunda bir aydınlanma yaşıyoruz. Herkesin aklında gıdalardan virüs bulaşır mı sorusu var. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (European Food Safety Authority - EFSA), Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organisation - WHO) ve Amerika Gıda ve İlaç Otoritesi (U.S. Food and Drug Administration - FDA) gibi uluslararası otoriteler şimdiye kadar gıda tüketimi kaynaklı bulaşmaya dair bir kanıt olmadığı konusunda hem fikirler. Hem bu zamana kadar yapılan çalışmalara, hem de aynı virüs ailesinden olan Mers ve Sars salgınlarında gıdayla bulaşmaya ilişkin bir bulgu yok."

"Ambalajlı gıdada bulşma riski ortadan kaldırılır"

Öte yandan koronavirüsün yüzeyde dayanabilme sürelerinin ortam koşullarına (temas yüzeyinin türü, nem oranı, ortam sıcaklığı vb. gibi) bağlı olarak birkaç saatten birkaç güne kadar olabiliyor. Dolayısıyla gıdaların yüzeyine bir bulaşma olması riskine karşı gereken tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizen Akdağ "Açıkta satılan gıdalar kontrolsüz bir ortamda ve tüm dış etkenlere açık olarak bulunur. Dolayısıyla kolaylıkla bir virüs taşıyıcısına dönüşebilirler. Aktif virüsün bulunduğu bir ürünü ağzınıza götürdüğünüzde ya da dokunduktan sonra elinizi yüzünüze sürdüğünüzde, maalesef koronavirüs ile tanışmanız oldukça yüksek ihtimal. Bu nedenle her zaman için tercihimiz güvenilir ambalajlı gıdadan yana olmalıdır. Güvenilir gıda her türlü bozulma ve bulaşma riskini ortadan kaldıracak hammadde kabulü, işleme, muhafaza ve dağıtım kurallarına uygun şekilde üretilmiş ve olası tüm risklere karşı önlemlerin alındığı gıdadır. Dolayısıyla gıdanın kendisi kadar üretiminde görev alanların hijyenini de kapsar. Ancak satış noktasında ürünün ambalajına bulaşmalara karşı, ambalaja dokunduktan sonra ellerin yıkanması ilk kural olmalıdır." dedi.

Kamu otoritelerinin de bu konuya odaklandığını ve tedbirler aldığına değinen Akdağ, "Tarım ve Orman Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında ekmek ve ekmek çeşitlerinin ambalajlı olarak satılması için 26 Mart tarihinde bir genelge yayımladı. Genelge ile pazar ve manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda da ambalajlı veya ambalajsız ekmek satışı yapılması engelleniyor. Bir başka örnek ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüsü salgınının önüne geçmek için alınan tedbirler kapsamında açıkta gıda satışını yasaklamasıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Ebru Akdağ, Akdağ, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İnfodemi pandemiden hızlı yayılıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fitch Ratings’den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek Haberler
Fitch Ratings'den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti Haberler
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz Haberler
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin’de sadece 1 ölüm gerçekleşti Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de sadece 1 ölüm gerçekleşti
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu Haberler
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu
Görüntü Türkiye’den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu Haberler
Görüntü Türkiye'den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu
Korona muskası yazan dolandırıcı, suçüstü yakalandı Haberler
Korona muskası yazan dolandırıcı, suçüstü yakalandı
Bakan’dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek Haberler
Bakan'dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek

Son Dakika Güncel Haberleri

12:27: Zabıta ekipleri pazar yerine maskesiz girişlere izin vermedi - Haber 12:27: Küçükçekmece Belediyesi eğitici ve eğlenceli içeriklerle dijital platformda - Haber 12:26: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 12:26: Almanya'da Kur'an kursu öğrencileri için uzaktan eğitim - Haber 12:25: "Her şey düzelecek, hayat yeniden başlayacak" - Haber 10:39: Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı - Haber 10:36: Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı - Haberler 10:35: Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz - Haber 10:17: Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı - Haber 09:54: Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı - Haber 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler 09:48: Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı - Haber