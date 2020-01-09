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ING All Star 2020'de yer alacak basketbolcular belli oldu

ING Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020'de yer alacak oyuncular açıklandı.

09.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:33ING All Star 2020'de yer alacak basketbolcular belli oldu
ING Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getirecek ING All- 2020'de yer alacak oyuncular açıklandı.

Sinan Erdem Salonu'nda 19 Ocak Pazar günü saat 14.00'te başlayacak ING All-Star 2020'de takımların kaptanlıklarını Anadolu Efes'ten Shane Larkin ve Fenerbahçe Beko'dan Nando de Colo yapacak. İki takımın kaptanı, 12 Ocak Pazar günü saat 20.00'de seçimlerini gerçekleştirecek.

Organizasyonda All-Star maçının yanı sıra; 3 Sayı Yarışması, Smaç Yarışması, Ben Fero konseri ve birçok etkinliğik de gerçekleşecek.

Larkin ve de Colo'nun takımlarında yer alacak oyuncuların listesi şu şekilde:

Vasilije Micic, Sertaç Şanlı (Anadolu Efes)

Amath Mbaye, Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka)

Derrick Williams, Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe)

Zach Auguste, Yiğit Arslan (Galatasaray)

Devin Williams, Berk Uğurlu (Tofaş)

Emanuel Terry, Şehmus Hazer (Bandırma)

Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka)

Mustafa Fall (Türk Telekom)

Shaquielle Mckissic (Beşiktaş)

Christopher Jones (Bursaspor)

Jordan Crawford (Afyon Belediye)

Andrew Crawford (Gaziantep Basketbol)

Robert Golden (Bahçeşehir Koleji)

Elmedin Kikanovic (OGM Ormanspor)

Andrew Andrews (Büyükçekmece Basketbol)

Archie Goodwin (İTÜ B.B.) - İSTANBUL

Anadolu Efes, Sinan Erdem, Star, Spor

Kaynak: İHA

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