Haberler » Spor » ING Bank Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 67 - Galatasaray Doğa Sigorta: 68

ING Bank Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 67 - Galatasaray Doğa Sigorta: 68

ING Bank Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Afyon Belediyespor, sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'ya 68-67 mağlup oldu.

19.10.2019 15:41ING Bank Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 67 - Galatasaray Doğa Sigorta: 68
ING Bank Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Afyon Belediyespor, sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'ya 68-67 mağlup oldu.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Mehmet Karabilcen xx, Ziya Özorhon xx, Serhat Büker xx

Afyon Belediyespor: Crawford xxx 20, Davis JR x 6, Hrovat xx 9, Aldrıdge x 5, Talib Zanna xx 12, Sinan Sağlam x, Erdi Gülaslan xx 14, Ulaş Peker x, Burak Eşlik x 1, Doğukan Şanlı x, Fırat Alemdaroğlu x, Ali Tuncer x

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster xxx 9, Whıttıngton x 8, Harrison xxx 21, Auguste x 3, Göksenin Köksal x 2, Emir Gökalp x 3, Yiğit Arslan x 2, Can Korkmaz xx 9, Ege Arar x 2, Caner Erdeniz x, Ayberk Olmaz x, Alexander Moore xx 7

1. Periyot: 18-18

Devre: 31-35 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)

3. Periyot: 54-52 (Afyon Belediyespor lehine) - AFYONKARAHİSAR

Galatasaray, Sigorta, Afyon, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:01 Fenerbahçe, Denizli'de
17:03 Sigortam.Net İTÜ Basket: 105-67
17:02 Futbol: Süper Lig
16:56 Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 6 (Maç sonucu)
17:00 Adana Demirspor: 2-1
16:58 Maçın ardından
16:53 Bursaspor ve Ümraniyesporlu oyunculardan asker selamı
19.10.2019 17:10:58