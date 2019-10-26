Salon: Şahinbey
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi
Gaziantep Basketbol
: Can Uğur Öğüt 3, Hagins 9, Orhan Aydın Haciyeva 3, Crawford 9, Vasiliauskas 20, Batuhan Dikmen, Murat Göktaş 2, Jelovac 14, Sanders 2, Metehan Akyel 3, İsmail Cem Ulus 2
Pınar Karşıyaka: James Metecan Birsen 14, Yunus Emre Sonsırma 3, Morgan 15, Triche 9, Nusret Yıldırım 3, Arca Tülüoğlu, Semih Erden 12, Onuralp Bitim 4, Kennedy 19, M'Baye 2, Görkem Doğan 2
1. Periyot: 18-20
Devre: 36-40
3. Periyot: 54-59
ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 83-67 mağlup etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım ilk periyodu 20-18 önde tamamladı. İkinci periyotta da temposunu sürdüren Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 40-36 üstün gitti.
Üçüncü periyotta konuk takım farkın kapanmasına izin vermeyerek final periyoduna 59-54 üstün önde girdi.
Son periyotta arka arkaya bulduğu sayılarla farkı açan Pınar Karşıyaka, karşılaşmadan 16 farkla 83-67 galip ayrıldı.