Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Zafer Yılmaz, Ozan Çakar, Can MavisuMeksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 28, Davis JR 10, Hrovat 8, Aldridge 8, Zanna 7, Sinan Sağlam, Erdi Gülaslan 6, Ali Ulaş Peker, Burak Eşlik 6, Mehmet Fırat Alemdaroğlu Beşiktaş Sompo Sigorta : Gotcher 2, Ömer Utku Al, Birkan Batuk 6, McAdoo 2, Burak Can Yıldızlı 7, İsmet Akpınar, McKissic 14, Oğuz Savaş 5, Theodore 21, Djurisic 111. Periyot: 18-12Devre: 39-363. Periyot: 53-50Beş faulle çıkan: 39.52 Birkan Batuk (Beşiktaş Sompo Sigorta)ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, sahasında Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 73-68 mağlup etti.Maça etkili hücum ederek başlayan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, 3. dakikayı 7-2 önde geçti. Crawford, Zanna, Aldridge ve Hrovat ile pota altından skor üretmeye devam eden ev sahibi ekip, ilk çeyreği 18-12 üstün tamamladı.İkinci periyoda iyi başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, 14. dakikada eşitliği yakaladı: 23-23. Toparlanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Crawford, Davis JR, Zanna ve Aldridge ile bulduğu sayılarla soyunma odasına 39-36 önde gitti.İkinci yarıya sert savunmayla başlayan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Hrovat ve Davis JR ile bulduğu sayılarla 23. dakikayı 44-38 önde geçti. Beşiktaş Sompo Sigorta, dış atışlardan bulduğu basketlerle 25. dakikada skoru tekrar eşitledi: 44-44. Siyah-beyazlı ekip, aynı dakika içerisinde Theodore'un pota altından bulduğu sayıyla öne geçti: 44-46. Karşılıklı basketlerle devam eden periyodun son anlarında Crawford ile 3 sayı çizgisinin gerisinden skor üreten Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, final çeyreğine 53-50 önde girdi.Son periyoda savunmada iyi başlayan ev sahibi takım, Beşiktaş Sompo Sigorta karşısında 33. dakikayı 58-52 önde geçti. Siyah-beyazlı takım, Djurisic, Birkan Batuk ve Burak Can Yıldızlı ile pota altından sayılar buldu ve bitime 2 dakika kala skoru yeniden eşitledi: 64-64. Son bölümde Crawford ve Davis JR'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü tekrar ele geçiren Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, sahadan 73-68 galip ayrıldı.Maçın en skorer ismi, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'da 28 sayıyla oynayan Crawford oldu. Beşiktaş Sompo Sigorta'da ise Theodore 21 sayı üretti.