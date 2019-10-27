Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 83-64 mağlup etti!

Derbi, mücadele gücü yüksek başlarken pota altında hücum ribauntlarıyla etkili olan Galatasaray Doğa Sigorta, 3. dakikayı 5-3 önde geçti. Topu iyi çeviren ve pota altından sayılar üreterek sarı-kırmızılı takıma karşılık veren Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 12-8 üstün bitirdi. Çeyreğin ortaları karşılıklı top kayıplarıyla geçilirken sarı-lacivertli ekip, hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle 8. dakika biterken farkı 11 sayıya çıkardı: 8-19. Galatasaray Doğa Sigorta, bu dakikadan sonra hücumda tempoyu artırsa da Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 21-17 önde tamamladı.

FENERBAHŞE İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

İkinci çeyrek karşılıklı basketlere sahne oldu. Boyalı alanı iyi savunan Galatasaray Doğa Sigorta, 14. dakikada Harrison'ın üç sayılık basketiyle farkı 1 sayıya düşürdü: 27-28. Hücum ribauntlarında etkili olmayı sürdüren ev sahibi takım, 18. dakikada eşitliği yakaladı: 32-32. Devrenin son dakikalarında tempo yeniden yükseldi. Fenerbahçe Beko, oyuna kenardan dahil olan Williams'ın dış atış isabetiyle soyunma odasına 37-35 üstün gitti.

GALATASARAY AUGUSTE VE WHİTTİNGTON'LE ETKİLİ OLDU

İkinci yarıya Galatasaray Doğa Sigorta, Whittington'ın peş peşe bulduğu basketlerle başladı ve 22. dakikada öne geçti: 40-39. Bu çeyrekte skor üstünlüğü sık sık el değiştirirken sarı-kırmızılılar, 26. dakikayı 47-46 önde tamamladı. Fenerbahçe Beko, Sloukas'ın basketleriyle rakibinin farkı açmasını engellerken ev sahibi ekip, pota altında Auguste ve Whittington'la etkili oldu. Galatasaray Doğa Sigorta, final periyoduna 58-55 önde girdi.

FENERBAHÇE SON ÇEYREKTE OYUNDAN DÜŞTÜ

Son çeyreğe arka arkaya üç sayılık basketlerle başlayan sarı-kırmızılı takım, 33. dakikada farkı 9 sayıya yükseltti: 66-57. Hücumda boş atışlardan yararlanamayan Fenerbahçe Beko, top kayıplarıyla da oyun ritmini kaybetti. Galatasaray Doğa Sigorta, Webster'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle bir dakika sonrasında farkı çift hanelere taşıdı: 69-57. Periyodun yaklaşık 4,5 dakikasında skor üretemeyen sarı-lacivertli takım, son anlarda oyundan düştü. Üç sayılık isabetlerle oyunun kontrolünü ele geçiren Galatasaray Doğa Sigorta, 37. dakikada farkı 17 sayıya çıkardı: 76-59. Kalan sürede farkı 19 sayıya (80-61) kadar yükselten sarı-kırmızılılar, derbi maçı 83-64 kazandı.