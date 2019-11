Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Can Mavisu

TOFAŞ: Berk Uğurlu 18, Mejia 21, Lojeski 22, Williams 25, Muhsin Yaşar 7, Berkan Aksu, Barış Ermiş 11, White 4, Bora Satır, Phillip 4, Atacan Atsüren

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 19, Harrison 14, Yiğit Arslan 5, Moore 8, Auguste 24, Whittington 11, Can Korkmaz 6, Ege Arar 2, Göksenin Köksal 4

1. Periyot: 26-21

Devre: 54-46

3. Periyot: 82-69

5 faulle çıkanlar: 31.23 Muhsin Yaşar, 39.58 Berk Uğurlu (TOFAŞ)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında TOFAŞ, sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 112-93 yendi.

Karşılaşmaya Lojeski, Williams ve Mejia'nın basketleriyle hızlı başlayan TOFAŞ, 3. dakikada 11-3 üstünlük sağladı. White ve Berk Uğurlu'nun da hücumdaki etkinliğini arttırmasıyla 6. dakikada fark çift hanelere çıktı: 20-9. Galatasaray Doğa Sigorta, Harrison ve Auguste'nin bulduğu sayılarla rakibine karşılık vermeye çalışsa da ilk çeyrek TOFAŞ'ın 26-21 üstünlüğüyle geçildi.

İkinci çeyreğe Barış Ermiş ve Williams'ın basketleriyle başlayan Bursa ekibi, 13. dakikada skoru 32-23'e getirdi. Whittington ve Can Korkmaz'ın 3 sayılık basketleriyle rakibine karşılık veren konuk ekip, 14. dakikada farkı 2 sayıya (34-32) kadar indirdi. Uzun oyuncuları Muhsin Yaşar ve Williams'ın pota altı performansıyla tekrar oyun üstünlüğünü eline geçiren TOFAŞ, 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı (48-37) ve soyunma odasına da 54-46 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte baskıyı iyice arttıran TOFAŞ, Mejia'nın skorer oyunuyla 23. dakikada 16 sayılık farka ulaştı. 66-50. Set hücumlarını iyi değerlendiren ve tempoyu arttırmadan sakin oynayan ev sahibi ekip, final periyoduna 82-69 galip durumda girdi.

Son çeyrekte seyirci desteğini de arkasına alarak rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen TOFAŞ, maçtan 112-93 galip ayrıldı.

Orhun Ene'ye diskalifiye

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, karşılaşmanın henüz 7. dakikasında diskalifiye edildi.

Hakem Yener Yılmaz'a yoğun itirazda bulunan Ene, bunun üzerine salon dışına gönderildi.

Kaynak: AA