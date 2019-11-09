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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Sinan ErdemHakemler: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Ahmet TatlıcıGalatasaray Doğa Sigorta: Harrison 3, Lazeric Jones 5, Göksenin Köksal 8, Ayberk Olmaz 2, Auguste 15, Webster 8, Yiğit Arslan 5, Can Korkmaz 7, Ege Arar 8, Moore 17Darüşşafaka Tekfen: Browne 17, Doğuş Özdemiroğlu 5, Lamb 5,...

09.11.2019 19:54 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:54ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı
Galatasaray Doğa : Harrison 3, Lazeric Jones 5, Göksenin Köksal 8, Ayberk Olmaz 2, Auguste 15, Webster 8, Yiğit Arslan 5, Can Korkmaz 7, Ege Arar 8, Moore 17
Darüşşafaka Tekfen: Browne 17, Doğuş Özdemiroğlu 5, Lamb 5, Jarrod Jones 13, Hamilton 7, Kartal Özmızrak 3, Mahir Ağva 2, Berk Demir 3, Erkan Veyseloğlu 2, Sinan Güler 14, Colson 4
1. Periyot: 21-21
Devre: 40-36
3. Periyot: 61-57
ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 78-75 yendi.
Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, ligdeki 5. galibiyetini elde etti. Konuk ekip ise 3. kez mağlup oldu.
Müsabakaya iyi bir başlangıç yapan Darüşşafaka Tekfen, 5. dakikayı 15-6 önde geçti. Hızlı hücumlardan basketler bulan Galatasaray Doğa Sigorta, 8. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 15-16. Son bölümün karşılıklı basketlerle geçilmesinin ardından ilk periyot 21-21 eşitlikle sona erdi.
Galatasaray Doğa Sigorta, ikinci çeyreğe Can Korkmaz ve Webster'ın basketleriyle girdi. Hücum ribauntlarıyla ikinci kez sayı şansı yakalayan ancak bunda başarılı olamayan Darüşşafaka Tekfen'e kısa oyuncularının basketleriyle yanıt veren sarı-kırmızılılar, 15. dakikayı 31-28 önde geçti. Periyodun ikinci bölümünde tempo oldukça düşerken, Galatasaray devreyi 40-36 üstün kapattı.
İkinci yarı başa baş bir oyunla başladı. Üçüncü çeyreğin son anlarında pota altından basketler bulan Darüşşafaka Tekfen, periyodun bitimine 44 saniye kala farkı 1 sayıya düşürdü: 58-57. Üstünlüğünü sürdüren Galatasaray Doğa Sigorta, Yiğit Arslan'ın son hücumdan bulduğu üç sayılık basketle final periyoduna 61-57 önde girdi.
Son çeyrekte skor üstünlüğü sık sık el değiştirdi. Galatasaray Doğa Sigorta, Moore ve Webster'ın üç sayılık basketleriyle 37. dakikayı 73-68 üstün geçti. Sinan Güler'in skorer oyunuyla Darüşşafaka Tekfen, bitime 31 saniye kala farkı yeniden 1 sayıya indirdi: 76-75. Sarı-kırmızılılar, Webster'ın zor atışını tamamlayan Moore'un basketiyle son 7 saniyeye 78-75 üstün girdi. Konuk ekip, Browne ile kalan sürede hücumdan yararlanamadı ve Galatasaray karşılaşmayı 78-75 kazandı.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Can Korkmaz, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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