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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ŞahinbeyHakemler: Özlem Yalman, Osman Sinan İşgüder, Alper ÖzgökGaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 3, Hagins 6, Orhan Aydın Haciyeva 10, Crawford 19, Rich 26, İsmail Cem Ulusoy 2, Sanders 6, Metehan Akyel, Buva 11Anadolu Efes: Doğuş Balbay 2, Sertaç Şanlı 13, Mcic 19, Simon, Singleton...

10.11.2019 19:48 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:48ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Şahinbey
Hakemler: Özlem Yalman, Osman Sinan İşgüder, Alper Özgök
Gaziantep : Can Uğur Öğüt 3, Hagins 6, Orhan Aydın Haciyeva 10, Crawford 19, Rich 26, İsmail Cem Ulusoy 2, Sanders 6, Metehan Akyel, Buva 11
Anadolu Efes: Doğuş Balbay 2, Sertaç Şanlı 13, Mcic 19, Simon, Singleton 11, Beaubois 17, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim 5, Buğrahan Tuncer 11, Pleiss 10
1. Periyot: 24-23
Devre: 43-44
3. Periyot: 65-65
ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 88-83 mağlup etti.
Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi takım ilk periyodu 24-23 önde tamamladı. İkinci yarıda etkisini arttıran Anadolu Efes, soyunma odasına 44-43 önde girdi.
Çekişmeli geçen üçüncü periyot 65-65 berabere tamamlandı. Dördüncü çeyreğin son bölümünde etkili olan konuk takım maçtan 88-83 galip ayrıldı.

Can Uğur Öğüt, Sinan İşgüder, Orhan Aydın, basketbol, Spor

Kaynak: AA

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