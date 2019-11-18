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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Kaan Büyükçil, Semih Vural, Musa Kazım ÇetinArel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Eldridge 5, Andrews 30, Hayes 19, Mert Celep 12, Upshaw 18, Kaan Sarıaslan, Saffold 13, Deniz Kılıçlı 4, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi 2, Uğur HortumSigortam.

18.11.2019 23:18 | Son Güncelleme: 18.11.2019 23:18ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Kaan Büyükçil, Semih Vural, Musa Kazım Çetin
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Eldridge 5, Andrews 30, Hayes 19, Mert Celep 12, Upshaw 18, Kaan Sarıaslan, Saffold 13, Deniz Kılıçlı 4, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi 2, Uğur Hortum
Sigortam.net İTÜ Basket: Mobley 11, Dillard 12, Goodwin 16, Coleby 9, Campbell 13, Semih Say, Mehmet Yağmur 4, Oğulcan Baykan 3, Yunus Akçay 2, Cenk Akyol 2
1. Periyot: 29-20
Devre: 61-32
3. Periyot: 83-50
Beş faulle çıkanlar: 35.18 Yunus Akçay, 38.31 Campbell, (Sigortam.net İTÜ Basket)
ING Basketbol Süper Ligi'nde, 8. haftanın son maçında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Sigortam.net İTÜ Basket'i 103-72 yendi.

Spor

Kaynak: AA

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