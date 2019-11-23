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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Şahinbey Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Köselerli, Ayşe Nur YazıcıoğluGaziantep Basketbol: Orhan Haciyeva 9, Crawford 21, Vasiliauskas 8, Sanders 9, Buva 21, Batuhan Dikmen 3, Murat Göktaş, Jelovac 9, Metehan Akyel 2, İsmail Cem Ulusoy 6Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol:...

23.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:26ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Şahinbey

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Köselerli, Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Gaziantep : Orhan Haciyeva 9, Crawford 21, Vasiliauskas 8, Sanders 9, Buva 21, Batuhan Dikmen 3, Murat Göktaş, Jelovac 9, Metehan Akyel 2, İsmail Cem 6
Arel Üniversitesi Basketbol: Eldridge 17, Andrews 13, Hayes 16, Mert Celep 2, Upshaw 10, Kaan Sarıaslan 6, Saffold 4, Mükremin Deniz Kılıçlı 2, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi, Uğur Hortum 3,
1. Periyot: 18-23
Devre: 36-38
3. Periyot: 69-52
Beş faulle çıkanlar: 37.05 İsmail Cem Ulusoy, 39.54 Sanders (Gaziantep Basketbol)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 88-73 yendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan konuk takım ilk periyodu 23-18 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol soyunma odasına 38-36 önde girdi.

Gaziantep Basketbol üçüncü periyoda çok iyi başladı ve üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle periyodu 69-52 önde tamamladı. Dördüncü çeyreğin son bölümünde etkili olan ev sahibi takım, maçtan 88-73 galip ayrıldı.

Büyükçekmece, İsmail Cem, basketbol, ulusoy, Spor

Kaynak: AA

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