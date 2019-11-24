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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Kerem Baki, Ozan Çakar, Alper ÖzgökFenerbahçe Beko: Sloukas 7, Melih Mahmutoğlu 13, Kalinic 14, Williams 9, Ahmet Düverioğlu 6, Lauvergne 10, Stimac 4, Ekrem Sancaklı 2, Ali Muhammed 13, Berkay Candan 5Darüşşafaka Tekfen: Browne 6, Sinan Güler 7, Mahir Ağva...

24.11.2019 22:16 | Son Güncelleme: 24.11.2019 22:16ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Ülker ve Etkinlik
Hakemler: Kerem Baki, Ozan Çakar, Alper Özgök
Fenerbahçe : Sloukas 7, Melih Mahmutoğlu 13, Kalinic 14, 9, Ahmet Düverioğlu 6, Lauvergne 10, Stimac 4, Ekrem Sancaklı 2, Ali Muhammed 13, Berkay Candan 5
Darüşşafaka Tekfen: Browne 6, Sinan Güler 7, Mahir Ağva 1, Jones 22, Colson 23, Berk Demir 3, Kartal Özmızrak 8, Doğuş Özdemiroğlu, Troy Selim Şav 2, Erkan Veyseloğlu 3
1. Periyot: 20-17
Devre: 41-37
3. Periyot: 62-54
Beş faulle çıkan: 36.25 Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe Beko)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen'i 83-75 yendi.
Sarı-lacivertli takım ligde 8. galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka Tekfen ise 5. kez mağlup oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Sloukas ve Williams'ın basketleriyle 3. dakikada 8-2 öne geçti. Rakibine Jones ve Colson ile karşılık veren Darüşşafaka Tekfen 7. dakikada skoru eşitledi: 12-12. Sarı-lacivertli takım, ilk periyodu 20-17 önde bitirdi.
İkinci periyoda 5-0'lık seriyle başlayan Darüşşafaka Tekfen, 12. dakikada üstünlüğü ele geçirdi: 20-22. Daha sonra Ahmet Düverioğlu, Lauvergne ve Kalinic ile etkili olan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 41-37 önde gitti.
Müsabakanın ikinci yarısına Kalinic, Ahmet Düverioğlu ve Ali Muhammed'in basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 24. dakikada skoru 48-37 yaptı. Hücumdaki etkinliğini arttıran sarı-lacivertli takım, Ali Muhammed ve Williams ile sayı bulmaya devam ederek 27. dakikada farkı 16'ya (58-42) çıkardı. Darüşşafaka Tekfen'in Jones ve Colson ile farkı eritmeye başladığı maçta Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 62-54 önde girdi.
Son periyodun ilk bölümünde Erkan Veyseloğlu ve Jones ile skor bulan Darüşşafaka Tekfen, 34. dakikada farkı 6 sayıya (67-61) indirdi. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran ve rakibinin dönüş yapmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, müsabakadan 83-75 galip ayrıldı.
Obradovic'e sevgi gösterisi
Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli takımın başantrenörü Zeljko Obradovic'e sevgi gösterisinde bulundu.
Taraftarlar, salona girdiği sırada uzun süre alkışladıkları Sırp başantrenör lehine tezahürat da yaptı. Zeljko Obradovic, taraftarların sevgi gösterisine alkışla karşılık verdi.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Ahmet Düverioğlu, Williams, Beko, Spor

Kaynak: AA

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