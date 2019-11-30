Haberler » Spor » ING Basketbol Süper Ligi - Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Salon: BJK AkatlarHakemler: Serkan Emlek, Özlem Yalman, Özge ŞentürkBeşiktaş Sompo Sigorta: İsmet Akpınar 7, Mckissic 16, Samet Geyik 11, Burak Can Yıldızlı 12, Theodore 18, Gotcher 10, Ömer Utku Al, Oğuz Savaş 3, Durusic 6Sigortam.

30.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:16ING Basketbol Süper Ligi
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Serkan Emlek, Özlem Yalman, Özge Şentürk
Beşiktaş Sompo : İsmet 7, Mckissic 16, Samet Geyik 11, Burak Can Yıldızlı 12, Theodore 18, Gotcher 10, Ömer Utku Al, Oğuz Savaş 3, Durusic 6
Sigortam.net İTÜ Basket: Mobley 22, Mehmet Yağmur 6, Huff 8, Goodwin Lii 12, Coleby 10, Burak Selen 3, Dillard 19, Yunus Akçay, Cenk Akyol, Ramazan Tekin
1. periyot: 24-23
Devre: 40-43
3. periyot: 57-58
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, konuk ettiği Sigortam.net İTÜ Basket'i 83-80 yendi.
Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede bitime 36 saniye kala üst üste bulduğu iki 3 sayılık basketle konuk ekip 80-79 öne geçti. Theodore'un faul atışıyla 13 saniye kala 80-80 beraberliği yakalayan siyah-beyazlı takım, aynı oyuncunun 2 saniye kala attığı 3 sayılık basketle salondan 83-80 galip ayrıldı.
Beşiktaş Sompo Sigorta, bu sezon 4. galibiyetini elde ederken, Sigortam.net İTÜ Basket 9. kez mağlup oldu.

Burak Can Yıldızlı, Serkan Emlek, Akpınar, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
15:43 Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı
15:42 Trabzonspor'un net borcu açıklandı - 2
15:41 Beşiktaş Başkanı Çebi'nin divan kurulundaki açıklamaları (1)
15:41 Trabzonspor'un net borcu açıklandı
15:38 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
15:29 Galatasaray, Mehmet Manis'i gündemine aldı!
15:21 Luis Suarez'den Chelsea'nin genç yıldızı Tammy Abraham'a övgü
15:13 Aleksandar Prijovic, Beşiktaş'a önerildi!
14:51 Ergin Ataman, davet üzerine gittiği Bebek Otel'de içeri alınmadı
14:46 Kura çekimi öncesi Romanya'da stat ve ulaşım krizi yaşanıyor
14:24 Geceyi erkek arkadaşının evinde geçiren Rus kadın, balkondan atlayarak canına kıydı
13:39 Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi
12:52 Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
12:00 Yasmin Erbil bacak dekolteli pozlarıyla göz kamaştırdı
30.11.2019 15:44:50