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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ayhan ŞahenkHakemler: Osman Sinan İşgüder, Ziya Özorhon, Hüseyin ÇelikDarüşşafaka Tekfen: Ramirez 5, Hamilton 6, Jones 9, Sinan Güler 12, Colson Ii 13, Kartal Özmızrak 11, Mahir Ağva, Doruk Dora, Berk Demir, Erkan Veyseloğlu 2, Doğuş Özdemiroğlu 11TOFAŞ: İbrahim Uğurlu 2, White 11, Mejia...

30.11.2019 19:32 | Son Güncelleme: 30.11.2019 19:32ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Ayhan Şahenk
Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Ziya Özorhon, Hüseyin Çelik
Darüşşafaka Tekfen: Ramirez 5, Hamilton 6, Jones 9, Sinan Güler 12, Colson Ii 13, Kartal Özmızrak 11, Mahir Ağva, Doruk Dora, Berk Demir, Erkan Veyseloğlu 2, Doğuş Özdemiroğlu 11
TOFAŞ: İbrahim Uğurlu 2, White 11, Mejia 15, Phillip 3, Williams 12, Muhaymin Mustafa, Berkan Durmaz 7, Barış Ermiş 2, Lojeski 4, Muhsin Yaşar 5
1. Periyot: 17-16
Devre: 33-29
3. Periyot: 50-48
Beş faulle çıkan: 39.07 Kartal Özmızrak (Darüşşafaka Tekfen)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında TOFAŞ'ı 69-61 yendi.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Kartal Özmızrak, Sinan İşgüder, Ziya Özorhon, Spor

Kaynak: AA

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