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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Yener Yılmaz, Serdar Önal, Duhan KöyiçiArel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Saffold 13, Andrews 26, Hayes 25, Celep 5, Upshaw 12, Kaan Sarıaslan, Deniz Kılıçlı 8, Can Vardal, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi 2Türk Telekom: Hunter 3, Muhammed Mustafa Baygül 13,...

30.11.2019 22:30 | Son Güncelleme: 30.11.2019 22:30ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Yener Yılmaz, Serdar Önal, Duhan Köyiçi
Arel Üniversitesi : Saffold 13, Andrews 26, Hayes 25, 5, Upshaw 12, Kaan Sarıaslan, Deniz Kılıçlı 8, Can Vardal, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi 2
Türk Telekom: Hunter 3, Muhammed Mustafa Baygül 13, Fall 8, Wiltjer 25, Campbell 9, Johnson 17, Metin Türen 8, Şafak Edge 3, Egemen Güven 4, Berkay Taşkıran
1. Periyot: 20-22
Devre: 48-47
3. Periyot: 61-68
Beş faulle çıkan: 39.49 Johnson (Türk Telekom)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, sahasında Türk Telekom'u 91-90 yendi.

Yılmaz Serdar, Büyükçekmece, basketbol, Celep, Spor

Kaynak: AA

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