Salon: TOFAŞHakemler: Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil, Ozan ÇakarFrutti Extra Bursaspor : Olaseni 20, Freeman 20, Christopher Jones 18, Perry Jones 12, Tuğberk Gedikli 9, Riley, Tevfik Akdamar, Erbil Eroğlu, Mete Tekçevik, İzzet Türkyılmaz 2, Can Maxim Mutaf 6Gaziantep Basketbol : Orhan Aydın Haciyeva, Crawford 17, Vasiliauskas 19, Rich 19, Buva 15, İsmail Cem Ulusoy 14, Batuhan Dikmen, Jelovac 17, Erol Can Çinko, Metehan Akyel 51. Periyot: 24-25Devre: 46-493. Periyot: 64-685 faulle çıkanlar: 27.47 Tuğberk Gedikli (Frutti Extra Bursaspor), 39.02 Crawford (Gaziantep Basketbol)ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 106-87 yendi.Freeman ve Can Maxim Mutaf'ın iki üçlüğüyle karşılaşmaya hızlı başlayıp 6-0'lık seri yakalayan Frutti Extra Bursaspor, Christopher Jones ve Olaseni'nin de skora katkısıyla 4. dakikayı 12-3 önde geçti. Bu dakikadan sonra sert savunma yapan Gaziantep Basketbol, Vasiliauskas, Crawford ve Rich'in bulduğu sayılarla 11-0'lık seri yakaladı ve skoru lehine çevirdi: 14-16. İki takımın karşılıklı basketleriyle devam eden çeyreği, Gaziantep Basketbol 25-24 üstün tamamladı.İkinci çeyrekte Metehan Akyel'in içeriyi zorlayıp bulduğu turnikelerle sayı üretmeyi başaran Gaziantep temsilcisi, 12. dakikada skoru 28-24'e getirdi. Olaseni'nin bireysel performansıyla 13. dakikada skor 28-28 tekrar eşitlense de Vasiliauskas ve Jelovac ile sayılar bulan kırmızı-siyahlı ekip, 15. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 30-35. Gaziantep Basketbol, soyunma odasına da 49-46 önde gitti.Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Bursa ekibi, Freeman ve Olaseni'nin boyalı alandan bulduğu basketlerle 22. dakikada öne geçti: 52-51. Perry Jones ile skor üretmeye devam eden Frutti Extra Bursaspor, 25. dakikada 5 sayılık (58-53) fark yakaladı. Bu dakikada molaya giden Gaziantep Basketbol, oyuna daha disiplinli ve kontrollü dönerek rakibini baskıyla top kayıplarına zorladı ve Jelovac ile Crawford ikilisiyle etkili olarak final periyotuna 68-64 galip girdi.Son çeyreğe Rich, Buva ve Jelovac'ın hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla başlayan Gaziantep Basketbol, 33. dakikada farkı çift hanelere (69-80) çıkardı. Farkın açılmasıyla rakibini oyundan iyice düşüren Gaziantep Basketbol, maçtan 19 sayı farkla 106-87 galip ayrıldı.