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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Sinan ErdemHakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Musa Kazım ÇetinGalatasaray Doğa Sigorta: Webster 8, Göksenin Köksal 3, Yiğit Arslan 12, Whittington 9, Auguste 11, Can Korkmaz 7, Harrison 14, Caner Erdeniz 2, Ege Arar 8, Poythress 17, Emir Gökalp, Ayberk OlmazTeksüt Bandırma: Smith...

07.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:37ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin
Galatasaray Doğa : Webster 8, Göksenin Köksal 3, Yiğit Arslan 12, Whittington 9, Auguste 11, Can Korkmaz 7, Harrison 14, Caner Erdeniz 2, Ege Arar 8, Poythress 17, Emir Gökalp, Ayberk Olmaz
Teksüt : Smith 5, Şehmus Hazer 4, Kalinoski 8, Hummer 9, Terry 11, Rıdvan Öncel 6, Alperen Şengün, Furkan Haltalı 2, Prewitt 15, Erkan Yılmaz 5, Atakan Erdek 4, Emir Kabaca 1
1. Periyot: 21-19
Devre: 45-36
3. Periyot: 72-50
ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında Teksüt Bandırma'yı 91-70 yendi.
Bu sonuçla Galatasaray Doğa Sigorta ligdeki 7. galibiyetini elde ederken, konuk ekip 3. mağlubiyetini yaşadı.
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikası 11-11 eşitlikle geçildi. Kalan bölümde iki takım da birbirine üstünlük sağlayamazken Galatasaray Doğa Sigorta, Ege Arar'ın basketiyle çeyreği 21-19 önde tamamladı.
Müsabakanın ikinci periyoduna iyi başlayan sarı-kırmızılılar, Poythress, Harrison ve Ege Arar'ın basketleriyle 9-0'lık seri yakaladı, 13. dakikada farkı çift hanelere yükseltti: 30-19. Boyalı alanda Ege Arar'ın etkili performansıyla 15. dakikada farkı 17 sayıya (38-21) çıkaran Galatasaray Doğa Sigorta, son bölümde Prewitt'in üçlüklerine engel olamasa da soyunma odasına 45-36 üstün gitti.
İkinci yarıya Webster, Harrison ve Ege Arar'ın basketleriyle başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, 23. dakikada skoru 52-38'e getirdi. Savunma sertliğini artıran ve boyalı alanda Poythress ile etkili olan sarı-kırmızılılar, final periyoduna 72-50 önde girdi.
Son periyotta rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Galatasaray Doğa Sigorta, parkeden 91-70 galip ayrıldı.

Bandırma, Ege Arar, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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