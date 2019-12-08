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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Aytuğ Ekti, Ali Serkan Emlek, Hüseyin ÇelikBahçeşehir Koleji: Golden Iii 20, Can Altıntığ 2, Mathiang 16, Hardy 19, Johnson 25, Hadi Özdemir 2, Altan Erol, Cevat Alper Özcan 3, Perrantes 9, Doğan ŞenliArel Üniversitesi Büyükçekmece...

08.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:08ING Basketbol Süper Ligi
Salon: BJK Akatlar ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Aytuğ Ekti, Ali Serkan Emlek, Hüseyin Çelik
Bahçeşehir Koleji: Golden Iii 20, Can Altıntığ 2, Mathiang 16, Hardy 19, Johnson 25, Hadi Özdemir 2, Altan Erol, Cevat Alper Özcan 3, Perrantes 9, Doğan Şenli
Arel Üniversitesi Basketbol: Saffold 7, Andrews 26, Hayes 9, Mert Celep 9, Upshaw 16, Deniz Kılıçlı 12, Cengizhan İvedi 2, Uğur Hortum, Arda Erdoğan
1. Periyot: 23-22
Devre: 44-40
3. Periyot: 66-61
Beş faulle çıkan: 38.58 Upshaw Iii (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 96-81 yendi.

Can Altıntığ, Serkan Emlek, Büyükçekmece, Spor

Kaynak: AA

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