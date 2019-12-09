Haberler » Spor » ING Basketbol Süper Ligi - Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Can Mavisu, Semih Vural, Özge ŞentürkMeksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 8, Davis Jr 17, Hrovat 11, Aldridge 20, Zanna 13, Gani Erdi Gülaslan 5, Burak Eşlik 3, Doğukan Şanlı 7, Mehmet Fırat AlemdaroğluAnadolu Efes: Beabois 31, Tolga Geçim, Pleiss...

09.12.2019 22:38 | Son Güncelleme: 09.12.2019 23:10ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Can Mavisu, Semih Vural, Özge Şentürk
Meksa Yatırım Belediyespor: Crawford 8, Davis Jr 17, Hrovat 11, Aldridge 20, Zanna 13, Gani Erdi Gülaslan 5, Burak Eşlik 3, Doğukan Şanlı 7, Mehmet Fırat Alemdaroğlu
Anadolu Efes: Beabois 31, Tolga Geçim, Pleiss 14, Micic 22, Peters 2, Yiğitcan Saybir, Doğuş Balbay 3, Sertaç Şanlı 9, Anderson 3, Ahmet Buğrahan Tuncer 4
1. Periyot: 14-27
Devre: 30-44
3. Periyot: 61-60
Beş faulle çıkanlar: 38.12 Sertaç Şanlı (Anadolu Efes), 38.50 Davis Jr (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 88-84 yendi.

Semih Vural, Afyon, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

23:12 Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'de iki eksik - Spor
23:12 Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 'Onları utandıracağız' - Spor
22:56 İ.M. Kayserispor haftalar sonra 3 puanla tanıştı - Spor
22:54 İstikbal Mobilya Kayserispor - Çaykur Rizespor maçının ardından - Spor
22:49 İsmail Kartal: "Bugün sadece golü bulamadık" - Spor
22:48 Süper Lig'de 14. hafta tamamlandı! İşte puan durumu - Spor
22:11 Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti - Spor
21:33 Emre Mor öz eleştiri yaptı: Performansımın iyi olmadığının farkındayım - Spor
21:32 PSG'de 4 oyuncu Galatasaray'a karşı yok! - Spor
21:22 Juventus, Merih için 30 milyon euro istiyor - Spor
9.12.2019 23:23:18