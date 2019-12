Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Mehmet Keseratar, Ozan Çakar, Halit Can CihanArel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol : Arda Erdoğan, Andrews 19, Saffold 11, Mert Celep 10, Upshaw 23, Cengizhan İvedi 4, Kaan Sarıaslan 2, Deniz Kılıçlı 8, Yiğit Can VardalGalatasaray Doğa Sigorta : Webster 13, Yiğit Arslan 14, Göksenin Köksal, Ayberk Olmaz 7, Auguste 15, Can Korkmaz, Ege Arar 4, Poythress 21, Harrison 2, Caner Erdeniz 9, Emir Gökalp 21. Periyot: 15-21Devre: 29-413. Periyot: 51-60Diskalifiye: 32.25 Andrews (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol)5 faulle çıkan: 39.44 Mert Celep (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol)Galatasaray Doğa Sigorta, ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında konuk olduğu Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 87-77 yendi.Müsabakaya Andrews, Saffold ve Upshaw'ın basketleriyle başlayan ev sahibi ekip, 3. dakikada 8-4 üstünlük kurdu. Webster ve Ayberk Olmaz ile skor üreten sarı-kırmızılı takım, 5. dakikayı 11-9 önde geçti. Rakibinin top kayıpları ve boş hücumlarının dönüşünde basketler bulan Galatasaray Doğa Sigorta, 7. dakikada farkı 6 sayıya (11-17) çıkardı. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Mert Celep ve Upshaw'ın basketleriyle 8. dakikada skoru 17-15'e getirdi. Ancak Yiğit Arslan ve Ege Arar ile isabetli şutlar bulan konuk takım, ilk çeyreği 21-15 önde tamamladı.İkinci çeyreğin ilk 2 dakika 40 saniyelik bölümünde takımlar skor üretemedi. Müsabakada sessizlik 13. dakikanın sonlarında mavi-beyazlı takımdan Andrews'in serbest atış çizgisinden bulduğu basketlerle bozuldu: 17-21. İyi savunma yapan ve 18. dakikada farkı 16 sayıya (23-39) çıkaran sarı-kırmızılılar, devre arasına 41-29 üstün girdi.İkinci yarısı karşılıklı basketlerle başlayan maçın 25. dakikasını 49-41 Galatasaray Doğa Sigorta üstün geçti. Sarı-kırmızılı ekip, pota altında Auguste'un basketleriyle farkı korumaya çalışsa da Andrews, Mert Celep ve Saffold'la serbest atış çizgisinden, Upshaw'la da pota altından skor üreten mavi-beyazlılar, 28. dakikada farkı 4 sayıya (49-53) indirdi. Yaşadığı panikten Harrison, Poythress ve Ege Arar'ın basketleriyle çıkıp, rakibinin farkı daha da kapatmasına engel olan Galatasaray Doğa Sigorta, üçüncü periyodu 60-51 önde bitirdi.Son çeyreğe Deniz Kılıçlı ve Andrews'ın pota altından bulduğu basketlerle giren ev sahibi takım, 32. dakikada farkı 5 sayıya (57-62) çıkardı. Aynı dakika içinde Andrews'in yaptığı sportmenlik dışı faulle oyun dışında kalmasıyla, mavi-beyazlı takımın hücumdaki alternatifleri azaldı. Maçın 33. dakikasında farkı yeniden çift hanelere (57-68) taşıyan Galatasaray Doğa Sigorta, basit hataların ardından yediği basketlerle maçı kopartamadı. Karşılıklı basketlerle devam eden müsabakayı sarı-kırmızılı takım 87-77 kazandı.Ev sahibi takımda 23 sayı, 14 ribauntluk performansıyla "double-double" yapan ve maçın en skorer oyuncusu olan Upshaw, mağlubiyeti önleyemedi. İlk 5 oyuncularının 63 sayı ürettiği mavi-beyazlılar, kenardan sadece 14 sayı katkısı alabildi.Sarı-kırmızılı ekipte ise kenardan gelen Poythress 21 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Galatasaray'da Auguste 15, Yiğit Arslan 14, Webster ise 13 sayıyla galibiyete katkı sundu. Konuk takımda kenardan gelen oyuncular toplamda 38 sayı üretti.Galatasaray Doğa Sigorta, bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini elde ederken, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol 9. kez mağlup oldu.