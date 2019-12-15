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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Kara Ali AcarHakemler: Emin Moğulkoç, Altuğ Köselerli, Hüseyin ÇelikTeksüt Bandırma: Smith 7, Prewitt 9, Furkan Haltalı, Rıdvan Öncel 14, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer 13, Kalinoski 10, Alperen Şengün 2, Terry 12, Hummer 13Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 2, Crawford 23, Davis...

15.12.2019 22:54 | Son Güncelleme: 15.12.2019 22:54ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Kara Ali Acar
Hakemler: Emin Moğulkoç, Altuğ Köselerli, Hüseyin Çelik
Teksüt : Smith 7, Prewitt 9, Furkan Haltalı, Rıdvan Öncel 14, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer 13, Kalinoski 10, Alperen Şengün 2, Terry 12, Hummer 13
Meksa Yatırım Belediyespor: Sinan Sağlam 2, Crawford 23, Davis 11, Erdi Gülaslan 8, Burak Eşlik 3, Doğukan Şanlı, Hrovat 12, Aldridge 3, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 6, Zanna 15
1. Periyot: 17-20
Devre: 39-43
3. Periyot: 57-66
Beş faulle çıkan: 39.57 Kalinoski (Teksüt Bandırma)
ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta karşılaşmasında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, deplasmanda Teksüt Bandırma'yı 83-80 yendi.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 2. dakikası 4-4 eşitlikle geçildi. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, 6-0'lık seri yakaladı ve 4. dakikaya 10-4 üstün girdi. Terry ve Rıdvan Öncel'in sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayan Teksüt Bandırma, 7. dakikada 13-10 öne geçti. Son dakikasına 17-17'lik eşitlikle girilen ilk periyodu konuk ekip, Burak Eşlik'in basketiyle 20-17 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Smith ve Terry'nin sayılarıyla başlayan Teksüt Bandırma karşısında Hrovat'ın isabetli dış atışlarıyla skor üreten Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, 13. dakikayı 30-21 üstün geçti. Pota altından Erdi Gülaslan ve Zanna ile sayılar bulan, farkın kapanmasına izin vermeyen Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, 16. dakikayı 36-29 önde bitirdi. Çeyreğin kalan bölümünde Teksüt Bandırma, Hummer, Kalinoski ve Alperen Şengün'ün sayılarıyla farkı azaltsa da konuk ekip, soyunma odasına 43-39 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, 23. dakikayı 51-43 üstün geçti. Bu bölümden sonra Şehmus Hazer ve Smith ile boyalı alanı iyi kullanan, hücumda etkinliğini artıran ev sahibi ekip, 25. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 52-54. Crawford, Aldridge ve Zanna'nın sayılarıyla yeniden farkı açan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, final periyoduna 66-57 önde girdi.
Karşılaşmanın son 5 dakikasına Crawford ve Zanna'nın sayılarıyla 72-66 üstün giren konuk ekip karşısında Teksüt Bandırma, Rıdvan Öncel, Şehmus Hazer ve Kalinoski'nin basketleriyle son dakikaya girilirken öne geçti: 78-77. Son dakika içinde Crawford ile skor üreten Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, karşılaşmadan 83-80 galip ayrıldı.

Bandırma, Afyon, Spor

Kaynak: AA

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