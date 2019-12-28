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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ŞahinbeyHakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Alper ÖzgökGaziantep Basketbol: Crawford 12, Orhan Haciyeva 10, Buva 33, İsmail Cem Ulusoy 8, Rich 16, Vasiliauskas 6, Jelovac 5, Erol Can Çinko, Metehan AkyelBahçeşehir Koleji: Golden 34, Altan Erol, Hardy 9, Hadi Özdemir 2, Johnson 17,...

28.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:56 ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Şahinbey
Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Alper Özgök
Gaziantep : Crawford 12, Orhan Haciyeva 10, Buva 33, İsmail Cem Ulusoy 8, Rich 16, Vasiliauskas 6, Jelovac 5, Erol Can Çinko, Metehan Akyel
Bahçeşehir Koleji: Golden 34, Altan Erol, Hardy 9, Hadi Özdemir 2, Johnson 17, Can Altıntığ 6, Mathiang 3, Thomas Akyazılı 2, Clark 17, Muhammed Doğan Şenli 2
1. Periyot: 17-17
Devre: 36-45
3. Periyot: 60-65
Normal süre: 79-79
5 Faulle Çıkanlar: 39.50 Rich (Gaziantep Basketbol), 40.55 Clark (Bahçeşehir Koleji)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda normal süresi 79-79 sona eren maçın uzatma bölümünde Gaziantep Basketbol'u 92-90 yendi.
Deplasmanda bu sezon ilk kez kazanan Bahçeşehir Koleji, galibiyet sayısını 4'e yükseltirken, Gaziantep Basketbol ise 9. kez mağlup oldu.
Karşılaşmasının ilk periyodu karşılıklı basketlerle 17-17 berabere tamamlandı. İkinci yarı etkisini arttıran konuk takım arka arkaya bulduğu sayılarla soyunma odasına 9 farkla önde girdi (36-45). Üçüncü periyotta etkin oyunu sürdüren Bahçeşehir Koleji, periyodu 65-60 önde tamamladı.
Son periyotta hücumda etkili oyun sergileyen ev sahibi takım, karşılaşmanın son saniyelerine 79-77 önde girdi. Bahçeşehir Koleji, bitime 1 saniye kala Clark'ın basketiyle 79-79 beraberliği yakaladı ve karşılaşma uzatmaya gitti.
Uzatma bölümünde hızlı hücumlarla basketler üreten Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol'u 92-90 mağlup etti.

Kaan Büyükçil, Yener Yılmaz, basketbol, Spor

Kaynak: AA

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