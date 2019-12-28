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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Kara Ali AcarHakemler: Serkan Emlek, Fatih Arslanoğlu, Mehmet ŞahinTeksüt Bandırma: Smith 17, Prewitt 22, Furkan Haltalı 8, Rıdvan Öncel 6, Şehmus Hazer 2, Kalinoski 7, Alperen Şengün 6, Terry 8, Hummer 10TOFAŞ: Muhaymin Mustafa 3, Berkan Durmaz 5, Barış Ermiş 10, White 7, Mejia 18,...

28.12.2019 22:52 | Son Güncelleme: 28.12.2019 22:52 ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Kara Ali Acar
Hakemler: Serkan Emlek, Fatih Arslanoğlu, Mehmet Şahin
Teksüt : Smith 17, Prewitt 22, Furkan Haltalı 8, Rıdvan Öncel 6, Şehmus Hazer 2, Kalinoski 7, Alperen Şengün 6, Terry 8, 10
TOFAŞ: Muhaymin Mustafa 3, Berkan Durmaz 5, Barış Ermiş 10, White 7, Mejia 18, Phillip 19, Lojeski 2, Williams 14, Muhsin Yaşar 2
1. Periyot: 21-16
Devre: 42-34
3. Periyot: 61-59
Beş faulle çıkanlar: 39.39 Smith (Teksüt Bandırma), 39.49 White (TOFAŞ)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Teksüt Bandırma TOFAŞ'ı 86-80 mağlup etti.
Karşılaşmaya hem hücumda hem savunmada iyi başlayan ev sahibi ekip, Smith, Hummer, Kalinoski, Şehmus Hazer ve Terry ile sayılar bularak 3. dakikayı 12-05 önde geçti. Oyunda denge kurmaya çalışan TOFAŞ, Phillip, White ve Mejia'nın attığı basketlerle 5. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 14-10. İlk çeyreğin 8. dakikasında 16-16 eşitliği yakalayan TOFAŞ karşısında Terry ve Prewitt ile skor üreten Teksüt Bandırma, periyodu 21-16 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Furkan Haltalı ve Prewitt'in sayılarıyla başlayan Bandırma ekibi, 13. dakikayı 28-21 üstün geçti. Furkan Haltalı'nın pota altındaki performansı ve attığı sayılarla 15. dakikayı 35-24 önde geçen Teksüt Bandırma, parkede genç oyuncularına daha fazla süre verdi. Mejia ve Barış Ermiş ikilisiyle aradaki farkı kapatmaya çalışan Bursa ekibinin başantrenörü Orhun Ene, 19. dakikada hakeme itirazı nedeniyle ikinci teknik faulden diskalifiye edildi. Teksüt Bandırma ilk yarıyı 8 sayı farkla 42-34 önde tamamladı.
Üçüncü çeyrekte Bandırma ekibinin boş toplarını Williams, Phillip, Barış Ermiş ve Berkan Durmaz ile cezalandıran ve 10-0'lık seri yakalayan TOFAŞ, 26. dakikada eşitliği sağladı: 47-47. Kontrollü oyununu sürdüren Teksüt Bandırma, final periyoduna 61-59 önde girdi.
Bandırma ekibi son periyotta Smith ve Prewitt'ten önemli katkılar alarak maçın sonuna rahat girdi ve karşılaşmayı 86-80 kazandı.

Barış Ermiş, Bandırma, Hummer, Spor

Kaynak: AA

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