ING Basketbol Süper Ligi

Salon: TOFAŞHakemler: Mehmet Keseratar, Serdar Ünal, Serhat BükerFrutti Extra Bursaspor : Olaseni 9, Freeman 16, Christopher Jones 19, İzzet Türkyılmaz 2, Can Maxim Mutaf 11, Tevfik Akdamar 2, Perry Jones 12, Lopez 19, Ender ArslanMeksa Yatırım Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 2, Crawford 16, Davis 16, Aldridge 22, Zanna 9, Gani Erdi Gülaslan, Burak Eşlik, Doğukan Şanlı 5, Hrovat 11, Mehmet Fırat Alemdaroğlu1. Periyot: 17-21Devre: 44-393. Periyot: 60-58ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, konuk ettiği Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 90-81 yendi.Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Aldridge ile etkili olan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, 4. dakikayı 7-4 önde geçti. Rakibinin bu başlangıcına dış atışlarda Freeman ve Can Maxim Mutaf ile karşılık veren Frutti Extra Bursaspor, 6. dakikada skoru lehine çevirdi: 11-9. Hücumda ev sahibi ekibe kolay sayı fırsatı vermeyen Afyonkarahisar temsilcisi, Hrovat ve Crawford ikilisini de set hücumlarında iyi kullanınca çeyreği 21-17 önde tamamladı.İkinci çeyreğe Christopher Jones ve Perry Jones ikilisiyle etkili başlayan Frutti Extra Bursaspor, 13. dakikada skoru eşitledi: 26-26. İki takımının birbirine sert savunma uyguladığı bu çeyrekte, özellikle boyalı alan dışından Can Maxim Mutaf, Freeman ve Christopher Jones ile sürekli sayı bulan ev sahibi ekip, soyunma odasına 44-39 üstünlükle girdi.Maçın üçüncü çeyreğine daha enerjik ve kontrollü başlayan Frutti Extra Bursaspor, Freeman'ın asist ve sayılarıyla 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 54-44. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'da başantrenör Can Sevim'in aldığı molanın ardından oyuna daha istekli dönen konuk ekip, Davis, Aldridge ve Hrovat'ın da sayılarıyla 9-0'lık seri yakaladı ve farkı 1'e indirdi: 54-53. Bu seriyi Christopher Jones'in turnikesiyle kıran yeşil-beyazlılar, final periyoduna 60-58 önde gitti.Son çeyreğe taraftar desteğiyle Freeman, Olaseni ve Lopez ile sayılar bularak başlayan Bursa temsilcisi, 33. dakikada farkı 8'e çıkardı: 66-58. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, baskılı oyunlarla farkı eritmeye çalışsa da daha kontrollü ve iyi oynayan Frutti Extra Bursaspor, maçtan 90-81 galip ayrıldı.Maçın geliri genç basketbolcu Kadir Buğra Acar'aKarşılaşmada elde edilen tüm gelir, kemik tümörü teşhisi konulan ve ameliyat edilen Frutti Extra Bursaspor'un genç oyuncusu Kadir Buğra Acar'ın ailesine bağışlandı.Acar'a destek olmak amacıyla müsabakaya Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da geldi.Karşılaşmanın başlangıç düdüğüyle beraber taraftarlar da ayağa kalkarak ilk 1 dakika boyunca genç basketbolcuya destek için alkış tuttu.