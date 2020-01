Salon: AnkaraHakemler: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Semih VuralOGM Ormanspor: Kloof 5, Kikanovic 17, James 1, Cevher Özer 10, Warren 26, Babic 10, Dorukhan Engindeniz 3, Kadir Bayram, Caner Ercan, Mert AlemdarBeşiktaş Sompo Sigorta : Gotcher 12, Ömer Utku Al 1, McKissic 19, Oğuz Savaş 6, Durisic 7, İsmet Akpınar 19, Samet Geyik 14, Burak Can Yıldızlı 2, Sabahattin Can Göndür1. Periyot: 26-20Devre: 43-453. Periyot: 58-67Beş faulle çıkan: 39.41 Burak Can Yıldızlı (Beşiktaş Sompo Sigorta)ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-72 mağlup etti.Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 4. dakikası 8-8'lik eşitlikle geçildi. Babic'in basketiyle ilk çeyreğin son 2 dakikasına 20-14 üstünlükle giren ev sahibi takım, periyodu 26-20 önde tamamladı.İkinci periyoda iyi başlayan ve 14. dakikada skora denge (32-32) getiren Beşiktaş Sompo Sigorta, soyunma odasına 45-43 önde gitti.Hücumda McKissic, İsmet ve Samet ile etkili olan siyah beyazlı takım, son çeyreğe 9 sayılık (58-67) avantajla girdi.Final periyodunda skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Sompo Sigorta, karşılaşmayı 80-72 kazandı.