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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHakemler: Mehmet Keseratar, Can Mavisu, Ali KöseoğluDarüşşafaka Tekfen: Ramizer 15, Jones 15, Doğuş Özdemiroğlu 7, Sinan Güler 12, Colson 20, Hamilton 2, Erkan Veyseloğlu, Lamb 9, Kartal Özmızrak 1, Mahir Ağva 4, Berk Demir 11Teksüt Bandırma: Smith 23, Şehmus Hazer...

05.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:38 ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Ayhan Şahenk
Hakemler: Mehmet Keseratar, Can Mavisu, Ali Köseoğlu
Darüşşafaka Tekfen: Ramizer 15, Jones 15, Doğuş Özdemiroğlu 7, Sinan Güler 12, Colson 20, Hamilton 2, Erkan Veyseloğlu, Lamb 9, Kartal Özmızrak 1, Mahir Ağva 4, Berk Demir 11
Teksüt : Smith 23, Şehmus Hazer 7, Kalinoski 14, Terry 8, Prewitt 22, Hummer 5, Furkan Haltalı 3, Rıdvan Öncel 6, Erkan Yılmaz, Alperen Şengün
1. Periyot: 15-26
Devre: 41-48
3. Periyot: 73-67
ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Teksüt Bandırma'yı 96-88 yendi.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Mehmet Keseratar, Darüşşafaka, Bandırma, Spor

Kaynak: AA

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