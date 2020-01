Salon: BJK AkatlarHakemler: Emin Moğulkoç, Halil Baldemir, Özge ŞentürkBeşiktaş Sompo Sigorta : Ömer Utku Al 7, Gotcher 12, McKissic 26, Burak Can Yıldızlı 5, Samet Geyik, İsmet Akpınar 18, Oğuz Savaş 23, DurisicBahçeşehir Koleji: Wilson 37, Can Altıntığ 12, Mathiang 20, Hardy 15, Clark 2, Halil Özdemir 4, Cevat Alper Özcan 2, Thomas Akyazılı, Perrantes, Muhammed Doğan Şenli1. Periyot: 14-12Devre: 36-313. Periyot: 54-53Normal süre: 73-731. Uzatma: 81-81Beş faulle çıkanlar: 37.55 Thomas Akyazılı, 43.13 Can Altıntığ (Bahçeşehir Koleji)ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Bahçeşehir Koleji, normal süresi 73-73, birinci uzatma bölümü 81-81 tamamlanan maçta Beşiktaş Sompo Sigorta'yı ikinci uzatma sonunda 92-91 yendi.Karşılaşmaya hızlı başlayan Bahçeşehir Koleji, üst üste bulduğu basketlerle 6-0'lık seri yaptı. Ömer Utku Al'ın kritik basketleriyle skorda üstünlük kuran ev sahibi ekip, ilk çeyreği 14-12 önde tamamladı.İkinci periyotta baskılı başlayan ve 13-0'lık seriyle farkı açan Beşiktaş Sompo Sigorta rakibinin savunmada yaptığı hataları değerlenmekte güçlük çekmedi. McKissic ve İsmet Akpınar'ın etkili oyunuyla üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlı ekip, son bölümde rakibinin basketlerine engel olamadı. Son saniyede Hardy'nin üçlüğü sonrası Beşiktaş Sompo Sigorta soyunma odasına 36-31 önde gitti.Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, hücumdaki etkili oyununun karşılığını 9-0'lık seriyle aldı ve 24. dakikada 40-38 öne geçti. Pota altında Oğuz Savaş'ı iyi kullanmaya başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, tecrübeli oyuncunun son saniye üçlüğüyle oyunun bu bölümünü 54-53 üstünlükle tamamladı.Hücumdaki etkili oyununu son bölümde de sürdüren Bahçeşehir Koleji skor üstünlüğünü ele geçirdi ve 33. dakikaya 63-59 önde girdi. Hücumda yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen rakibi karşısında peş peşe bulduğu sayılarla skor üstünlüğünü kazanmaya çalışan ev sahibi ekip, son 40 saniyeye 73-71 önde girse de Wilson'ın sayısı sonrası mücadelenin normal süresi 73-73 eşitlikle sona erdi.Oldukça çekişmeli geçen uzatma periyodunda iki takım da pota altını iyi değerlendirerek sayılar buldu ve ilk uzatma bölümü de 81-81 beraberlikle noktalandı.İkinci uzatma periyodunda da çekişme devam etti. Siyah-beyazlı ekip bitime 20 saniye kala bir hücumdan ve faul atışından yararlanamadı. Mücadeleyi Bahçeşehir Koleji, 92-91 kazandı.Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları, Hakan Daltaban ve Umut Şenol da izledi.