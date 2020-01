Salon: TOFAŞHakemler: Aytuğ Ekti, Can Mavisu, Hüseyin ÇelikTOFAŞ: Phillip 14, Williams 19, Berkan Durmaz 11, Berk Uğurlu 6, Muhaymin Mustafa 9, Brown 16, Muhsin Yaşar 19, Barış Ermiş 5, Batın Tuna 4, Ömer Yavaş 2, Ata Can Atsüren, Bora Satır 4Frutti Extra Bursaspor : Olaseni 10, Lopez 15, Christopher Jones 3, İzzet Türkyılmaz, Can Maxim Mutaf, Perry Jones 20, Ender Arslan 5, Dusan Cantekin 2, Tuğberk Gedikli 2, Riley 2, Tevfik Akdamar1. Periyot: 24-13Devre: 57-253. Periyot: 75-375 faulle çıkanlar: 37.41 Ender Arslan, 38.15 Olaseni, Perry Jones 39.51 (Frutti Extra Bursaspor)ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor'u 50 sayı farkla 109-59 yendi.Karşılaşmaya özellikle hücumda çok hızlı başlayan TOFAŞ, savunmada da rakibini top kayıplarına zorlayınca 4. dakikada 11-2'lik üstünlük yakaladı. Frutti Extra Bursaspor, Perry Jones ve Ender Arslan'ın içeriye kat ederek bulduğu sayılarla 8. dakikada skoru eşitleyerek (13-13) oyuna tutunmaya çalışsa da yeni transfer Brown'un dış isabetleri ve asistleriyle tekrar canlanan ev sahibi TOFAŞ, yakaladığı 11-0'lık seriyle çeyreği 24-13 üstün tamamladı.İkinci çeyrekte Berkan Durmaz ve Barış Ermiş ile sayılar bularak seriyi 15-0'a çıkaran TOFAŞ, Muhsin Yaşar'ın da pota altını domine etmesiyle 13. dakikada skoru 32-19'a getirdi. Yaklaşık 4 dakika boyunca başarılı isabet bulamayan yeşil-beyazlılar karşısında rahat bir oyun sergileyerek tekrar 16-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, 19. dakikada farkı 30'a çıkardığı (53-23) çeyrekte iyi oyunu sürdürdü ve soyunma odasına 57-25'lik skorla önde gitti.Üçüncü çeyrekte açılan farkın rahatlığını kontrollü oyunla sürdüren TOFAŞ, neredeyse parkeye çıkan tüm oyunculardan katkı alınca 25. dakikada fark açılmaya devam etti: 66-30. Maçın Frutti Extra Bursaspor açısından tamamen koptuğu çeyrekte ev sahibi ekip skoru 75-37'e getirdi ve final periyotuna ciddi bir farkla girdi.Son çeyrekte farkla beraber genç oyunculara da şans tanıyan TOFAŞ, maçtan 109-59 galip ayrıldı.