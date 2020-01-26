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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Alper Altuğ Köselerli, Alper Özgök, Serhat BükerArel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Saffold 8, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi 8, Mert Celep 6, Upshaw 14, Deniz Kılıçlı 4, Yiğit Can Vardal 9, Yiğit Abdullahoğlu 3, Uğur Hortum 4, Aydın Yiğitalp...

26.01.2020 22:30 | Son Güncelleme: 26.01.2020 22:30ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Alper Özgök, Serhat Büker
Arel Üniversitesi : Saffold 8, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi 8, Mert Celep 6, Upshaw 14, Deniz Kılıçlı 4, Yiğit Can Vardal 9, Yiğit Abdullahoğlu 3, Uğur Hortum 4, Aydın Yiğitalp Tayfur
Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 13, Crocker 11, Morgan 12, Taylor 7, Garvey 12, Yunus Emre Sonsırma 8, Arca Tülüoğlu 5, Onuralp Bitim 9, Kennedy 9, Görkem Doğan 4, Nusret Yıldırım 9
1. Periyot: 13-24
Devre: 29-52
3. Periyot: 42-73
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 99-56 mağlup etti.

Alper Altuğ Köselerli, Büyükçekmece, Alper Özgök, basketbol, Spor

Kaynak: AA

Spor

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