Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Alper Özgök, Serhat Büker
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
: Saffold 8, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi 8, Mert Celep 6, Upshaw 14, Deniz Kılıçlı 4, Yiğit Can Vardal 9, Yiğit Abdullahoğlu 3, Uğur Hortum 4, Aydın Yiğitalp Tayfur
Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 13, Crocker 11, Morgan 12, Taylor 7, Garvey 12, Yunus Emre Sonsırma 8, Arca Tülüoğlu 5, Onuralp Bitim 9, Kennedy 9, Görkem Doğan 4, Nusret Yıldırım 9
1. Periyot: 13-24
Devre: 29-52
3. Periyot: 42-73
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 99-56 mağlup etti.