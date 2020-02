ING Basketbol Süper Ligi

Salon: TOFAŞHakemler: Kerem Baki, Serdar Ünal, Halil BaldemirTOFAŞ: Berkan Durmaz 8, Berk Uğurlu 6, Mejia 8, Brown 18, Williams 11, Muhaymin Mustafa 5, Barış Ermiş 10, Batın Tuna, White 10, Bora Satır 2, Lojeski 12, Muhsin Yaşar 18Gaziantep Basketbol : İsmail Cem Ulusoy 2, Murat Göktaş, Erol Can Çinko 9, Rich 9, Metehan Akyel 21, Batuhan Dikmen, Orhan Aydın Haciyeva 9, Vasiliauskas 9, Jelovac 24, Can Öğüt 51. Periyot: 30-27Devre: 57-423. Periyot: 79-65ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında TOFAŞ, Gaziantep Basketbol 'u 108-88 yendi.Karşılaşmaya Erol Can Çinko ve Metehan Akyel'in dış atışlarıyla başlayarak 2. dakikada 7-3 skor üstünlüğünü sağlayan Gaziantep Basketbol karşısında TOFAŞ, Mejia ve Berk Uğurlu'nun 3 sayılık isabetleriyle etkili olunca 4. dakika 9-9 eşitlikle geçildi. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyrekte set hücumlarında Barış Ermiş, pota altında Muhsin Yaşar ile etkili olan TOFAŞ, periyotu 30-27 önde tamamladı.İkinci çeyreğe baskılı oyunla başlayan TOFAŞ, Lojeski ve White'nin üçlükleriyle 14. dakikada farkı 7'ye (38-31) çıkardı. Özellikle boyalı alanda Muhsin Yaşar'ın sertliğiyle oyunda kontrolünü eline geçiren Bursa temsilcisi, 16. dakikada farkı çift hanelere yükseltti: 45-35. Dış atışlarda yüksek yüzdeyle oynamayan devam eden mavi-yeşilliler, soyunma odasına 57-42 önde gitti.Üçüncü çeyrekte tecrübeli basketbolcu Mejia'nın asist ve sayılarıyla kontrollü oyunu sürdüren TOFAŞ, 24. dakikada farkı 16'ya kadar çıkardı: 64-48. Neredeyse parkeye çıkan her oyuncusundan katkı alan Bursa ekibi, final periyotuna 79-65 üstün girdi.Son çeyrekte de iyi oyununu sürdüren TOFAŞ, maçtan 108-88 galip ayrıldı.