Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Çağrı HekimoğluBeşiktaş Sompo Sigorta : Gotcher 9, İsmet Akpınar 19, Birkan Batuk 10, Samet Geyik 12, Burak Can Yıldızlı 1, Oğuz Savaş 14, Ömer Utku Al 4, Durisic 5Galatasaray Doğa Sigorta: Can Korkmaz 5, Webster 11, Harrison 16, Auguste 14, Poythress 8, Ayberk Olmaz, Hasan Emir Gökalp, Göksenin Köksal 8, Ege Arar 6, Caner Erdeniz1. Periyot: 19-12Devre: 32-293. Periyot: 51-555 faulle çıkan: 39.59 Auguste (Galatasaray Doğa Sigorta)ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında oynanan derbide Beşiktaş Sompo Sigorta, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 74-68 yendi.Siyah-beyazlı takım bu sonuçla ligde 9. galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılı ekip ise 6. kez mağlup oldu.Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, Webster ve Auguste ile bulduğu basketlerle 6. dakikaya 8-4 önde girdi. Pota altında Oğuz Savaş ile peş peşe bulduğu basketlerle üstünlüğü eline geçiren Beşiktaş Sompo Sigorta, Gotcher'in de verdiği katkıyla ilk periyodu 19-12 önde bitirdi.İkinci periyoda 6-0'lık seriyle başlayan ev sahibi takım, 13. dakikada farkı 13 sayıya (25-12) çıkardı. Daha sonra yaptığı sert savunmayla oyunun kontrolünü eline geçiren Galatasaray Doğa Sigorta, Auguste, Poythress ve Ege Arar ile bulduğu basketlerle farkı hızla eritmeye başladı. Beşiktaş Sompo Sigorta, soyunma odasına 32-29 önde gitti.İkinci yarının ilk bölümünde takımlar karşılıklı basketlerle skor üretirken, siyah-beyazlı takım 26. dakikada 44-40 üstünlüğünü sürdürdü. Can Korkmaz ve Harrison'un basketleriyle skoru lehine çeviren Galatasaray Doğa Sigorta, son çeyreğe 55-51 önde girdi.Son periyoda iyi başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, İsmet Akpınar'ın skorer performansıyla 35. dakikada 64-61 öne geçti. İki takımın da yüksek tempoyla mücadele ettiği çekişmeli karşılaşmada siyah-beyazlı ekip son dakikaya 71-68 önde girdi. Galatasaray Doğa Sigorta son bölümde hücumlardan eli boş dönerken, Beşiktaş Sompo Sigorta müsabakadan 74-68 galip ayrıldı.Öte yandan, alacaklarının ödenmemesinden dolayı Beşiktaş Kulübüne ihtarname gönderen ABD'li oyuncu Shaquielle McKissic, karşılaşmada forma giymedi.