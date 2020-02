ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Kara Ali AcarHakemler: Fatih Arslanoğlu, Altuğ Köselerli, Ozan ÇakarTeksüt Bandırma : Smith 13, Prewitt 8, Furkan Haltalı 3, Erkan Yılmaz, Atakan Erdek, Şehmuz Hazer 10, Kalinoski 23, Alperen Şengün 2, Terry 8, Hummer 18 Beşiktaş Sompo Sigorta : Gotcher 12, Sabahattin Can Göndür 3, Ömer Utku Al 3, Samet Geyik 8, Can Kaan Turgut, Birkan Batuk 8, Burak Can Yıldızlı 9, Oğuz Savaş 15, Durisic 61. Periyot: 30-12Devre: 44-263. Periyot: 65-46ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Teksüt Bandırma, evinde Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 85-64 mağlup etti.İki takımın karşılıklı hücumlarıyla geçen 2. dakika, Kalinoski ve Smith'in sayılarıyla Teksüt Bandırma'nın 5-0 üstünlüğüyle geçildi.Karşılaşmada Kalinoski ve Smith ile etkili olan ve file ile buluşan Bandırma ekibi, 3. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı. İlk çeyrekte dış atışlarda da başarılı olan ev sahibi ekip, iki dakikaya girilirken 12-0'lık seri ile skoru 29-8'e getirdi.Siyah beyazlı ekibin farkı kapatma çabaları sonuç vermedi. İlk çeyrek Bandırma temsilcisinin 30-12 üstünlüğüyle sona erdi.İkinci çeyreğe Oğuz Savaş'ın etkili oyunu ile başlayan Başiktaş Sompo Sigorta, Burak Can Yıldızlı, Samet Geyik ve Oğuz Savaş ile bulduğu sayılarla farkı eksiltmeye çalıştı.Oyuna ağırlığını kuran Bandırma ekibi Kalinoski ve Hummer ile boyalı alanı iyi kullanarak 7-0'lık seri yakaladı ve 16. dakikada skoru 39-19'a getirdi. İki takımın birbirine üstünlük kurma mücadelesiyle geçen kalan dakikaları daha iyi değerlendiren Teksüt Bandırma, soyunma odasına 44-26 önde girdi.Üçüncü periyoda Prewitt'in üçlükleriyle başlayarak skor üstünlüğünü koruyan Teksüt Bandırma 24. dakikayı 50-30 önde geçti.Gotcher, Samet Geyik, Ömer Utku Al ve Oğuz Savaş ile pota altında başarılı olan ve skor üreten Beşiktaş Sompo Sigorta, 26. dakikada farkı 14 sayıya kadar indirdi. Ev sahibi ekip ise Hummer, Şehmuz Hazer ve Kalnoski ile son dakikalar içerisinde 7-0'lık seri ile çeyreği 65-46 önde kapatarak final periyoduna avantajlı girdi.Son periyoda daha istekli başlayan ve Kalinoski, Furkan Haltalı ile skor üreten Teksüt Bandırma 34. dakikayı 70-53 önde geçti.Son bölümde Hummer, Terry, Kalinoski ve Şehmus Hazer'in basketleriyle farkı yeniden açan Teksüt Bandırma, salondan 85-64 galip ayrıldı.Teksüt Bandırma'da Kalinoski 23, Hummer 18, Smith 13, Şehmus Hazer 10 sayı ile oynarken, Beşiktaş Sompo Sigorta'da Oğuz Savaş 15, Gotcher 12 sayı ile oynadı.