Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Aytuğ Ekti, Alper Özgök, Ali KöseoğluBeşiktaş Sompo Sigorta : İsmet Akpınar 7, Gotcher 14, Birkan Batuk 8, Burak Can Yıldızlı 19, Samet Geyik 11, Durisic 25, Oğuz Savaş 6, Can Kaan Turgut 2Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 48, Davis 5, Sinan Sağlam, Aldridge, Zanna 21, Hrovat 11, Erdi Gülaslan 3, Ali Ulaş Peker, Doğukan Şanlı, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 21. Periyot: 27-33Devre: 54-553. Periyot: 74-735 faulle çıkan: 39.59 Aldridge (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor)ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta maçında Beşiktaş Sompo Sigorta, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 92-90 yendi.Siyah-beyazlı takım ligde 10. galibiyetini elde ederken, Afyon ekibi ise 13. kez mağlup oldu.Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Crawford'un 21 sayı kaydettiği ilk periyodu 33-27 önde bitirdi.Beşiktaş Sompo Sigorta ikinci periyotta Durisic ve Burak Can Yıldızlı ile skor bulurken, konuk ekip rakibine Crawford ve Zanna ile karşılık verdi ve soyunma odasına 55-54 üstün gitti.Müsabakanın üçüncü periyodunda da takımlar karşılıklı basketlerle skor üretirken, Beşiktaş Sompo Sigorta, Burak Can Yıldızlı'nın basketiyle son periyoda 74-73 önde girdi.Karşılaşmanın final periyodu da büyük çekişmeye sahne olurken, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor son dakikaya 88-87 üstün girdi. Beşiktaş Sompo Sigorta son dakikada Samet Geyik ve Birkan Batuk ile bulduğu basketlerle maçtan 92-90 galip ayrıldı.