ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Zafer Yılmaz, Sinan İşgüder, Çağrı HekimoğluPınar Karşıyaka: Taylor 12, Crocker 12, Kennedy 18, Nusret Yıldırım 4, Morgan 8, Metecan Birsen 7, Yunus Sonsırma 5, Semih Erden 8, Onuralp Bitim 2, M'Baye 6, Adem BonaGaziantep Basketbol : Buford 9, Orhan Haciyeva, Vasiliauskas 9, Rich 2, Buva 6, İsmail Cem Ulusoy 3, Murat Göktaş, Jelovac 16, Erol Can Çinko 5, Metehan Akyel 4, Can Uğur Öğüt 181. periyot: 25-20Devre: 42-353. periyot: 67-485 faulle çıkanlar: 37.25 Metehan Akyel, 39.52 Can Uğur Öğüt (Gaziantep Basketbol)ING Basketbol Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol'u 82-72 mağlup etti.Müsabakaya etkili başlayan Pınar Karşıyaka, Taylor ve Kennedy'nin basketleriyle ilk periyodun son 3 dakikasına 9 sayı farkla 19-10 önde girdi. Kalan bölümde Uğur Can Öğüt'le 10 sayı bulan rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, periyodu 25-20 önde bitirdi.İkinci periyotta 14. dakikada aradaki farkı 1 sayıya kadar indiren (29-28) rakibi karşısında 5-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, son 5 dakikaya 34-28 üstün girdi. Yeşil-kırmızılı takım devreyi de 42-35 galip tamamladı.Üçüncü periyoda Taylor ve Crocker'ın sayılarıyla 6-0'lık seriyle başlayan ve farkı 13 sayıya çıkaran (48-35) Pınar Karşıyaka, 26. dakikayı Morgan'ın basketiyle 17 sayı farkla 59-42 üstün geçti. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, periyodu 67-48 üstün bitirdi.Son periyotta aradaki farkı 21 sayıya (72-51) kadar yükselten Pınar Karşıyaka, son 5 dakikasına 74-57 önde girdiği müsabakadan 82-72 galip ayrıldı.