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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Can MavisuArel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Eldridge 9, Deniz Kılıçlı 16, Arda Erdoğan, Hayes 39, Mert Celep 8, Saffold 3, Yiğit Can Vardal 6, Cengizhan İvedi, Uğur HortumBeşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 16, İsmet Akpınar...

01.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 01.03.2020 22:16ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Can Mavisu
Arel Üniversitesi : Eldridge 9, Deniz Kılıçlı 16, Arda Erdoğan, Hayes 39, Mert Celep 8, Saffold 3, Yiğit Can Vardal 6, Cengizhan İvedi, Uğur Hortum
Beşiktaş Sompo : Gotcher 16, İsmet 17, Birkan Batuk 12, Oğuz Savaş 17, Durisic 17, Ömer Utku Al 2, Can Kaan Turgut, Burak Can Yıldızlı 11
1. Periyot: 18-22
Devre: 47-46
3. Periyot: 62-68
Beş faulle çıkanlar: 39.07 Oğuz Savaş, 39.24 İsmet Akpınar (Beşiktaş Sompo Sigorta)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 92-81 yendi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş Sompo Sigorta 11. galibiyetini elde ederken, ev sahibi ekip 18. mağlubiyetini yaşadı.
Maçın en skorer ismi Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol adına 39 sayı kaydeden Hayes oldu.

Büyükçekmece, basketbol, Akpınar, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

1.03.2020 23:35:51