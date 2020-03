Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Can MavisuArel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol : Eldridge 9, Deniz Kılıçlı 16, Arda Erdoğan, Hayes 39, Mert Celep 8, Saffold 3, Yiğit Can Vardal 6, Cengizhan İvedi, Uğur HortumBeşiktaş Sompo Sigorta : Gotcher 16, İsmet Akpınar 17, Birkan Batuk 12, Oğuz Savaş 17, Durisic 17, Ömer Utku Al 2, Can Kaan Turgut, Burak Can Yıldızlı 111. Periyot: 18-22Devre: 47-463. Periyot: 62-68Beş faulle çıkanlar: 39.07 Oğuz Savaş, 39.24 İsmet Akpınar (Beşiktaş Sompo Sigorta)ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 92-81 yendi.Bu sonucun ardından Beşiktaş Sompo Sigorta 11. galibiyetini elde ederken, ev sahibi ekip 18. mağlubiyetini yaşadı.Maçın en skorer ismi Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol adına 39 sayı kaydeden Hayes oldu.