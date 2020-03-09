ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Sinan ErdemHakemler: Kerem Baki, Mehmet Şahin, Musa Kazım ÇetinAnadolu Efes: Doğuş Balbay 7, Beaubois 8, Moerman 10, Anderson 4, Sertaç Şanlı 11, Larkin 10, Yiğitcan Saybir 8, Mustafa Kurtuldum, Tolga Geçim 7, Ömer Can İlyasoğlu 2, Buğrahan Tuncer 21, Pleiss 15Gaziantep Basketbol: Buford...
09.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:48
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Şahin, Musa Kazım Çetin
Anadolu Efes: Doğuş Balbay 7, Beaubois 8, Moerman 10, Anderson 4, Sertaç Şanlı 11, Larkin 10, Yiğitcan Saybir 8, Mustafa Kurtuldum, Tolga Geçim 7, Ömer Can İlyasoğlu 2, Buğrahan Tuncer 21, Pleiss 15
Gaziantep Basketbol : Buford 3, Orhan Haciyeva 2, Vasiliauskas 6, Rich 5, Buva 18, Cem Ulusoy 7, Batuhan Dikmen, Jelovac 16, Ömer Can Çinko 2, Metehan Akyel 14, Can Uğur Öğüt 6
1. Periyot: 21-23
Devre: 56-36
3. Periyot: 82-63
ING Basketbol Süper Ligi 22. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Gaziantep Basketbol'u 103-79 mağlup etti.
Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Şahin, Musa Kazım Çetin
Anadolu Efes: Doğuş Balbay 7, Beaubois 8, Moerman 10, Anderson 4, Sertaç Şanlı 11, Larkin 10, Yiğitcan Saybir 8, Mustafa Kurtuldum, Tolga Geçim 7, Ömer Can İlyasoğlu 2, Buğrahan Tuncer 21, Pleiss 15
Gaziantep Basketbol : Buford 3, Orhan Haciyeva 2, Vasiliauskas 6, Rich 5, Buva 18, Cem Ulusoy 7, Batuhan Dikmen, Jelovac 16, Ömer Can Çinko 2, Metehan Akyel 14, Can Uğur Öğüt 6
1. Periyot: 21-23
Devre: 56-36
3. Periyot: 82-63
ING Basketbol Süper Ligi 22. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Gaziantep Basketbol'u 103-79 mağlup etti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :ING Basketbol Süper Ligi
Etiketler : Doğuş Balbay, Mehmet Şahin, Kerem Baki, basketbol, Spor
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