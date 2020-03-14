ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Sinan ErdemHakemler: Erşan Kartal, Halil Baldemir, Duhan KöyiçiGalatasaray Doğa Sigorta: Roberson 4, Göksenin Köksal 6, Yiğit Arslan 22, Poythress 11, Auguste 11, Hasan Emir Gökalp 1, Can Korkmaz 13, Ege Arar 4, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz 2Pınar Karşıyaka: Taylor 5, Triche 5, Kennedy...
14.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:14
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Erşan Kartal, Halil Baldemir, Duhan Köyiçi
Galatasaray Doğa Sigorta : Roberson 4, Göksenin Köksal 6, Yiğit Arslan 22, Poythress 11, Auguste 11, Hasan Emir Gökalp 1, Can Korkmaz 13, Ege Arar 4, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz 2
Pınar Karşıyaka: Taylor 5, Triche 5, Kennedy 16, Morgan 16, Nusret Yıldırım 9, Metecan Birsen 5, Yunus Emre Sonsırma 3, Semih Erden 8, Mbaye 12
1. Periyot: 22-29
Devre: 36-49
3. Periyot: 52-58
Beş faulle çıkan: 39.57 Morgan (Pınar Karşıyaka)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan maçta Pınar Karşıyaka deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta'yı 79-74 yendi.
Bu sonuçla Pınar Karşıyaka 20. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Doğa Sigorta 7. yenilgisini aldı.
Karşılaşmaya hücumda yüksek yüzdeli isabetlerle başlayan Pınar Karşıyaka, ilk 6 dakikayı 16-7 üstün bitirdi. Farkı 8. dakikada çift hanelere çıkaran (12-23) İzmir temsilcisi, ilk çeyreği 29-22 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte iki takım da savunmasını sertleştirdi ve Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 37-29 önde geçti. Pınar Karşıyaka soyunma odasına 13 sayılık avantajla gitti: 36-49.
Üçüncü çeyrekte boyalı alandan sayılar üreten Galatasaray Doğa Sigorta, 26. dakikada farkı tek hanelere düşürdü: 49-56. Pınar Karşıyaka final periyoduna 58-52 önde girdi.
Final periyodunun başında Pınar Karşıyaka farkı çift hanelere (52-62) çıkarmasına rağmen sarı-kırmızılılar 7-0'lık seriyle 34. dakikada farkı 3'e indirdi: 59-62. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, sahadan 79-74 galip ayrıldı.
Hakemler: Erşan Kartal, Halil Baldemir, Duhan Köyiçi
Galatasaray Doğa Sigorta : Roberson 4, Göksenin Köksal 6, Yiğit Arslan 22, Poythress 11, Auguste 11, Hasan Emir Gökalp 1, Can Korkmaz 13, Ege Arar 4, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz 2
Pınar Karşıyaka: Taylor 5, Triche 5, Kennedy 16, Morgan 16, Nusret Yıldırım 9, Metecan Birsen 5, Yunus Emre Sonsırma 3, Semih Erden 8, Mbaye 12
1. Periyot: 22-29
Devre: 36-49
3. Periyot: 52-58
Beş faulle çıkan: 39.57 Morgan (Pınar Karşıyaka)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan maçta Pınar Karşıyaka deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta'yı 79-74 yendi.
Bu sonuçla Pınar Karşıyaka 20. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Doğa Sigorta 7. yenilgisini aldı.
Karşılaşmaya hücumda yüksek yüzdeli isabetlerle başlayan Pınar Karşıyaka, ilk 6 dakikayı 16-7 üstün bitirdi. Farkı 8. dakikada çift hanelere çıkaran (12-23) İzmir temsilcisi, ilk çeyreği 29-22 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte iki takım da savunmasını sertleştirdi ve Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 37-29 önde geçti. Pınar Karşıyaka soyunma odasına 13 sayılık avantajla gitti: 36-49.
Üçüncü çeyrekte boyalı alandan sayılar üreten Galatasaray Doğa Sigorta, 26. dakikada farkı tek hanelere düşürdü: 49-56. Pınar Karşıyaka final periyoduna 58-52 önde girdi.
Final periyodunun başında Pınar Karşıyaka farkı çift hanelere (52-62) çıkarmasına rağmen sarı-kırmızılılar 7-0'lık seriyle 34. dakikada farkı 3'e indirdi: 59-62. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, sahadan 79-74 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Halil Baldemir, Erşan Kartal, Hasan Emir, Sigorta, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Spor
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Spor
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Spor
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Spor
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Spor
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Spor
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı