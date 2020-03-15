ING Basketbol Süper Ligi
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Polat ParlakBahçeşehir Koleji: Golden 29, Jones 11, Hadi Özdemir 1, Hardy 21, Clark 26, Can Altıntığ 5, Johnson 12OGM Ormanspor: Hagins 26, Kadir Bayram 3, Babic 6, Dorukhan Engindeniz 15, Warren 34, Mert Alemdar...
15.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:26
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Polat Parlak
Bahçeşehir Koleji: Golden 29, Jones 11, Hadi Özdemir 1, Hardy 21, Clark 26, Can Altıntığ 5, Johnson 12
OGM Ormanspor: Hagins 26, Kadir Bayram 3, Babic 6, Dorukhan Engindeniz 15, Warren 34, Mert Alemdar 5, Caner Ercan 4, Cevher Özer 18
1. Periyot: 28-28
Devre: 54-50
3. Periyot: 75-68
Normal süre: 95-95
ING Basketbol Süper Lig'in 23. haftasında OGM Ormanspor, normal süresi 95-95 sona eren karşılaşmada Bahçeşehir Koleji'ni 111-105 yendi.
Oldukça yüksek tempoda başlayan ve iki takımın da hücumda etkili olduğu maçın ilk çeyreği 28-28 eşitlikle sona erdi.
İkinci çeyrekte Hardy ve Golden'la hücumda etkili olan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 54-50 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte farkı biraz daha artıran ev sahibi ekip final periyoduna 75-68 üstün girdi.
Büyük çekişmeye sahne olan final periyodunda son 20 saniyeye Bahçeşehir Koleji, 95-92 önde girdi. Bitime 7 saniye kala Warren'le 3 sayı çizgisinin gerisinden isabet bulan konuk ekip, skoru 95-95'te eşitledi. Son topu Clark'la kullanan Bahçeşehir Koleji isabet bulamadı ve normal süresi 95-95 biten karşılaşma uzatmaya gitti.
Uzatma bölümünde Warren'la sayılar üreten OGM Ormanspor, sahadan 111-105 galip ayrıldı.
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Polat Parlak
Bahçeşehir Koleji: Golden 29, Jones 11, Hadi Özdemir 1, Hardy 21, Clark 26, Can Altıntığ 5, Johnson 12
OGM Ormanspor: Hagins 26, Kadir Bayram 3, Babic 6, Dorukhan Engindeniz 15, Warren 34, Mert Alemdar 5, Caner Ercan 4, Cevher Özer 18
1. Periyot: 28-28
Devre: 54-50
3. Periyot: 75-68
Normal süre: 95-95
ING Basketbol Süper Lig'in 23. haftasında OGM Ormanspor, normal süresi 95-95 sona eren karşılaşmada Bahçeşehir Koleji'ni 111-105 yendi.
Oldukça yüksek tempoda başlayan ve iki takımın da hücumda etkili olduğu maçın ilk çeyreği 28-28 eşitlikle sona erdi.
İkinci çeyrekte Hardy ve Golden'la hücumda etkili olan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 54-50 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte farkı biraz daha artıran ev sahibi ekip final periyoduna 75-68 üstün girdi.
Büyük çekişmeye sahne olan final periyodunda son 20 saniyeye Bahçeşehir Koleji, 95-92 önde girdi. Bitime 7 saniye kala Warren'le 3 sayı çizgisinin gerisinden isabet bulan konuk ekip, skoru 95-95'te eşitledi. Son topu Clark'la kullanan Bahçeşehir Koleji isabet bulamadı ve normal süresi 95-95 biten karşılaşma uzatmaya gitti.
Uzatma bölümünde Warren'la sayılar üreten OGM Ormanspor, sahadan 111-105 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Emin Moğulkoç, Can Altıntığ, Ali Şakacı, Spor
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