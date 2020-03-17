ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Sinan ErdemHakemler: Aytuğ Ekti, Ozan Çakar, Ahmet TatlıcıAnadolu Efes: Larkin 9, Micic 12, Tolga Geçim 4, Moerman 8, Sertaç Şanlı 15, Dunston 8, Buğrahan Tuncer 19, Simon 2, Doğuş Balbay, Yiğitcan Saybir 2, Ömen Can İlyasoğlu 5, Mustafa Kurtuldum 2Frutti Extra Bursaspor: Robinson...
17.03.2020 22:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:38
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Aytuğ Ekti, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı
Anadolu Efes: Larkin 9, Micic 12, Tolga Geçim 4, Moerman 8, Sertaç Şanlı 15, Dunston 8, Buğrahan Tuncer 19, Simon 2, Doğuş Balbay, Yiğitcan Saybir 2, Ömen Can İlyasoğlu 5, Mustafa Kurtuldum 2
Frutti Extra Bursaspor : Robinson 8, Christopher Jones 6, Lopez 5, Perry Jones 6, Olaseni 12, Ender Arslan 12, Can Maxim Mutaf 4, Dusan Cantekin 2, Tevfik Akdamar
1. Periyot: 19-13
Devre: 40-26
3. Periyot: 68-42
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, Frutti Extra Bursaspor'u 86-55 yendi.
Anadolu Efes bu sonuçla ligde 21. galibiyetini elde ederken, Frutti Extra Bursaspor ise 12. kez mağlup oldu.
Hakemler: Aytuğ Ekti, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı
Anadolu Efes: Larkin 9, Micic 12, Tolga Geçim 4, Moerman 8, Sertaç Şanlı 15, Dunston 8, Buğrahan Tuncer 19, Simon 2, Doğuş Balbay, Yiğitcan Saybir 2, Ömen Can İlyasoğlu 5, Mustafa Kurtuldum 2
Frutti Extra Bursaspor : Robinson 8, Christopher Jones 6, Lopez 5, Perry Jones 6, Olaseni 12, Ender Arslan 12, Can Maxim Mutaf 4, Dusan Cantekin 2, Tevfik Akdamar
1. Periyot: 19-13
Devre: 40-26
3. Periyot: 68-42
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, Frutti Extra Bursaspor'u 86-55 yendi.
Anadolu Efes bu sonuçla ligde 21. galibiyetini elde ederken, Frutti Extra Bursaspor ise 12. kez mağlup oldu.
Kaynak: AA
Etiketler : Tolga Geçim, Ozan Çakar, Bursaspor, Spor
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