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ING Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 73 - Tofaş 84

ING Basketbol Süper Ligi 7. haftasında TOFAŞ, deplasmanda karşılaştığı Afyon Belediyespor'u 84-73 mağlup etti.

10.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:07ING Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 73 - Tofaş 84
ING Basketbol Süper Ligi 7. haftasında TOFAŞ, deplasmanda karşılaştığı Belediyespor'u 84-73 mağlup etti.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Erşan Kartal xx, Fatih Arslanoğlu xx, Ali Köseoğlu xx

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford xxx 17, Davis JR xx 5, Hrovat xxx 13, James Aldridge xxx 12, Talib Zanna xx 9, Sinan Sağlam x, Erdi Gülaslan xx 11, Burak Eşlik x, Doğukan Şanlı x, Fırat Alemdaroğlu x, Ali Tuncer xx 6

TOFAŞ: Berk İbrahim Uğurlu xx 9, DJ White xxx 12, Tobias Phillip xxx 16, Thomas Lojeski x 4, Devin Williams xx 11, Muhaymin Mustafa x, Berkan Durmaz xx 5, Barış Ermiş xx, Jose Mejia xxx 11, Muhsin Yaşar xxx 16

1. Periyot: 21-16 (Afyon Belediyespor lehine)

Devre: 35-41 ( lehine)

3. Periyot: 45-71 (Tofaş lehine) - AFYONKARAHİSAR

Tofaş, Afyon, Spor

Kaynak: İHA

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