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ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 85 - TOFAŞ: 92

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında TOFAŞ, deplasmanda karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ni 92-85'lik skorla mağlup etti.

26.10.2019 16:50ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 85 - TOFAŞ: 92
ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında TOFAŞ, deplasmanda karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ni 92-85'lik skorla mağlup etti.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Özlem Yalman xx, Kaan Büyükçil xx, Musa Kazım Çetin xx
Bahçeşehir Koleji: Hardy xx 13, Wilson xxxx 21, Armand xxxx 25, Muhammed Doğan Şenli xx 6, Johnson xx 6, Clark xx 8, Cevat Alper Özcan x 3, Hadi Özdemir x 2, Can Altıntığ x, Altan Erol x 1
Başantrenör: Stefanos Dedas
TOFAŞ: Lojeski xxx 13, Williams xxxx 20, Mejia xxx 13, Berkan Durmaz xxx 12, Muhsin Yaşar xxx 14, Berk Uğurlu x 2, Phillip xxx 14, Barış Ermiş xx 4,
Başantrenör: Orhun Ene
1. Periyot: 12-25 (TOFAŞ lehine)
Devre: 34-50 (TOFAŞ lehine)
3. Periyot: 59-68 (TOFAŞ lehine)
5 faulle çıkanlar: Muhsin Yaşar (TOFAŞ), Johnson (Başakşehir Koleji)
(İHA)

Beşiktaş Spor Kulübü, Kaan Büyükçil, Güncel

Kaynak: İHA

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