ING Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 73 - Fenerbahçe Beko: 74
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 74-73 mağlup etti.
08.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:41
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş 'ı 74-73 mağlup etti.
Salon: Akatlar
Hakemler: Serkan Emlek xx, Ali Şakacı xx, Duhan Köyiçi xx
Beşiktaş: Gotcher xx 12, Ömer Utku Al x 2, Birkan Batuk xxx 13, Burak Can Yıldızlı xxx 16, Oğuz Savaş xx 14, Sabahattin Can x, Can Kaan x, Çağdaş x, Nemanja Durisic xxx 16
Başantrenör: Burak Bıyıktay
Fenerbahçe Beko: Melih xx 5, Egehan Arna xx 10, Berkay Candan x, Ali Muhammed xx 8, Ahmet xx 10, Westermann xx 5, Kalinic xx 5, Nando de Colo xxx 20, Jan Vesely x 3, Lauvergne xx 8
Başantrenör: Zeljko Obradovic
1. Periyot: 10-25 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 29-46 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 47-61 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL
Salon: Akatlar
Hakemler: Serkan Emlek xx, Ali Şakacı xx, Duhan Köyiçi xx
Beşiktaş: Gotcher xx 12, Ömer Utku Al x 2, Birkan Batuk xxx 13, Burak Can Yıldızlı xxx 16, Oğuz Savaş xx 14, Sabahattin Can x, Can Kaan x, Çağdaş x, Nemanja Durisic xxx 16
Başantrenör: Burak Bıyıktay
Fenerbahçe Beko: Melih xx 5, Egehan Arna xx 10, Berkay Candan x, Ali Muhammed xx 8, Ahmet xx 10, Westermann xx 5, Kalinic xx 5, Nando de Colo xxx 20, Jan Vesely x 3, Lauvergne xx 8
Başantrenör: Zeljko Obradovic
1. Periyot: 10-25 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 29-46 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 47-61 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :ING Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 73 - Fenerbahçe Beko: 74
Etiketler : Malcolm Thomas, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor
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