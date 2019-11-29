Haberler » Spor » ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta heyecanı - Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası Beşiktaş-İTÜ maçıyla başlayacak.

29.11.2019 11:47 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:52ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta heyecanı
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası Beşiktaş-İTÜ maçıyla başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta heyecanı yarın, 1 ve 2 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın perdesi Beşiktaş - İTÜ karşılaşmasıyla açılacak. Ligde birer yenilgiyle zirvede yer alan iki takım Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe, İzmir'de mücadele edecek. Haftanın kapanışında ise Anadolu Efes, Sinan Erdem Salonu'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında oynanacak maçların programı ise şöyle:

Yarın

13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - İTÜ BB

15.15 Bandırma BK - Bahçeşehir Koleji

17.30 Darüşşafaka - Tofaş

20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Türk Telekom

1 Aralık Pazar

15.15 Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol

17.30 Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko

20.00 OGM Ormanspor - Afyon Belediyespor

2 Aralık Pazartesi

20.00 Anadolu Efes - Galatasaray - İSTANBUL

İstanbul Teknik Üniversitesi, Beşiktaş, Aralık, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
11:52 Sivasspor'un hücum oyuncuları 15 takıma bedel
11:49 Turgutluspor'da hedef Karşıyaka
11:48 Kasım kardeşler, yönettikleri üç takımla hokeye renk katıyor
11:47 ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta heyecanı
11:44 Süper Lig'in en genç golcüsü, Süper Lig'in en genç kaptanı olacak
11:42 Diyarbakır takımlarına kötü haber
11:29 Evinin duvarı işaretlenen Alevi aile ilk kez konuştu: Çok çirkin bir hareket
11:28 Süper mini paylaşımı yapan Aleyna Tilki, kalçasına yaptığı Photoshop'la dalga konusu oldu
11:22 Manchester City'nin sahipleri yeni bir kulüp satın aldı
10:46 Aboubakar golleriyle geri döndü
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:39 Albayrak kötü haberi verdi: Falcao ilk yarıyı kapattı
10:31 Berat Albayrak'tan Abdulkadir Ömür'e ziyaret
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
29.11.2019 11:58:49