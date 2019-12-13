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ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın perdesi Büyükçekmece Basketbol ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma ile açılacak.

13.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:55ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı
ING Süper Ligi'nde 12. haftanın perdesi Basketbol ile arasında oynanacak karşılaşma ile açılacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı yarın ve 15 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Büyükçekmece Basketbol ile Galatasaray karşılaşacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Anadolu Efes Sinan Erdem Salonu'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek. İki takım bu hafta THY Euroleague'de karşı karşıya gelmiş, Efes parkeden galip ayrılmıştı. Hafta Bandırma BK - Afyon Belediyespor müsabakası ile sona erecek.
Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta programı şöyle:
Yarın
13.00 Arel Üni. Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray
15.15 OGM Ormanspor - Tofaş
17.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
20.00 Bursaspor - Bahçeşehir Koleji
15 Aralık Pazar
13.00 Beşiktaş - Gaziantep Basketbol
15.15 Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka
17.30 İTÜ BB - Türk Telekom
20.00 Bandırma BK - Afyon Belediyespor
(İHA)

Büyükçekmece, Galatasaray, basketbol, Güncel

Kaynak: İHA

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