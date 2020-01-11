Haberler » Spor » ING Basketbol Süper Ligi'nde 16'ncı hafta başladı - Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 16'ncı hafta başladı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftası, bugün oynanan 4 maç ile başladı.

11.01.2020 22:58 | Son Güncelleme: 11.01.2020 22:58ING Basketbol Süper Ligi'nde 16'ncı hafta başladı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftası, bugün oynanan 4 maç ile başladı.

Günün açılış maçında Beşiktaş Sompo Sigorta, kendi sahasında Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği müsabakada Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta'yı uzatmalar sonunda 92-91 mağlup etti.

GALATASARAY RAHAT KAZANDI

Galatasaray Doğa Sigorta'nın konuğu, Ankara temsilcisi Türk Telekom oldu. Sinan Erdem Salonu'nda oynanan müsabakayı baştan sona üstün götüren sarı kırmızılı takım, 93-71'lik skorla maçı kazandı ve ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkarttı.

KARŞIYAKA ZİRVEYE TUTUNDU

Anadolu Efes ile liderlik mücadelesi veren takımlardan Pınar Karşıyaka, İzmir'de bu sezonun flaş ekiplerinden Teksüt Bandırma'yı ağırladı. İzmir ekibi, rakibini 9 sayılık farkla mağlup etmeyi başardı: 91-82. Ev sahibi ekip bu sonuçla 16'ncı maçında 13'üncü galibiyetini elde etti.

VESELY DÖNDÜ, FENERBAHÇE ZORLANMADI

Günün son maçında ise Fenerbahçe Beko, ligin son sırasında yer alan Sigortam.net İTÜ Basketbol'u konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadeleyi sarı lacivertli ekip 94-83'lük skorla rahat kazandı. Öte yandan Fenerbahçe Beko'da bir süredir sakatlığından dolayı parkelerden uzak kalan Jan Vesely de İTÜ Basketbol'a karşı forma giyen isimler arasında yer aldı.



Ahmet Nur Çebi, Malcolm Thomas, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

23:29  Belediye Kütahyaspor'un Antalya kampı sona erdi - Spor
23:03  Fenerbahçe Beko 94-83 Sigortam.net İTÜ Basket - Spor
22:58  ING Basketbol Süper Ligi'nde 16'ncı hafta başladı - Spor
22:50  Tottenham'ı yenen Liverpool, rekora imza attı - Spor
22:46  Beşiktaş Kulübünden "takım harcama limiti" açıklaması Açıklaması - Spor
19:35  Sezon başından beri paralarını alamayan futbolculardan görülmemiş tepki! - Spor
17:53  Cenk Tosun yeni takımıyla ilk maçına çıktı - Spor
17:22  Ryan Babel'den deprem paylaşımı - Spor
16:28  Yetişkin film yıldızı Elle Brooke'tan Sheffield United'ın golcüsüne olay sözler - Spor
11.01.2020 23:37:44