ING Basketbol
Süper Ligi'nin 19. haftası yarın oynanacak 4 müsabaka ile başlayacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta heyecanı yarın ve 9 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Gaziantep
Basketbol, Darüşşafaka'yı konuk edecek. Hafta Galatasaray ile Afyon Belediyespor arasında oynanacak karşılaşma ile sona erecek.
Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
YARIN
13.00 Gaziantep Basketbol - Darüşşafaka
15.15 Bandırma BK - Beşiktaş
17.30 Türk Telekom - Tofaş
20.00 Bursaspor - OGM Ormanspor
9 ŞUBAT PAZAR
13.00 İTÜ BB - Pınar Karşıyaka
15: 15 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Anadolu Efes
17.30 Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko
20.00 Galatasaray - Afyon Belediyespor
(İHA)